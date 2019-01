Thalía y Lali se convierten en Barbies en ‘Lindo pero bruto’

La mexicana Thalía y la argentina Lali se unen en este tema que critica a los hombres que solo se preocupan por su físico. La letra es toda una declaración de intenciones: "Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando?".

La canción promete convertirse en una de las más bailadas del invierno. Sin embargo, algunos fans de la intérprete de No me acuerdo han criticado su colaboración con Lali. "Bajaste mucho de categoría cantando con Lali, no está a tu nivel desde ningún punto de vista", es uno de los tantos comentarios que pueden leerse en su instagram. "¿Cómo vas a cantar con ella que es impresentable?", es otro de ellos.

La argentina está siendo bastante activa en la campaña a favor del aborto que está teniendo lugar en su país y esto la convierte en un blanco fácil para las críticas. "Lo único que hace en nuestro país es promocionar la muerte de bebés en todos los shows..." dice una seguidora argentina que también se muestra en contra de la colaboración.

Por otra parte, la letra tampoco ha gustado a todo el mundo: "¿Qué hubiera pasado si el título de la canción hubiera sido Linda pero bruta?" o "esto es como tirar la clase a la basura".

Sin embargo, los comentarios positivos superan a los negativos y Lindo pero bruto ya se ha convertido en el número 2 de tendencias de Youtube en España y el número 1 en Argentina. En tan solo unas horas cuenta con medio millón de visitas. ¡Todo un éxito!