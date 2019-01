Alejandro Sanz entrevista a Guaidó a través de Instagram Live

Este miércoles, Alejandro Sanz sorprendía en su cuenta de Instagram retransmitiendo en vivo un encuentro con Juan Guaidó, el actual presidente interino de Venezuela. A través de la función de Instagram Live y ante miles de personas, el intérprete de Corazón Partío aseguró que hay una gran comunidad de artistas “listos para apoyar a Venezuela en lo que haga falta”.

Guaidó y Sanz hablaron sobre la protesta internacional que tendrá lugar el próximo sábado y de la creación de una ayuda internacional humanitaria para ayudar a los venezolanos.

No nos extraña que Sanz haya querido hablar con Guaidó, teniendo en cuenta que en más de una ocasión ha mostrado su apoyo en Twitter: “Llevamos muchos años esperando a que paso algo así. Estamos muy cerca de conseguir que haya libertad, que haya paz en Venezuela”.

Durante la conversación, que ha tenido una duración de cinco minutos aproximadamente, Sanz ha reconocido a Guaidó como presidente legítimo de su país. Además, ha hablado con él sobre el enorme apoyo que tiene de otros artistas: “Quiero que sepas que me han contactado todos mis compañeros: Miguel Bosé, J Balvin, Luis Fonsi, Juanes, y muchos más con los que no he podido hablar. Todos estamos para apoyar la entrada de la ayuda humanitaria al país”.

Además, Guaidó aprovechó el Instagram Live para convocar a la sociedad a una protesta mundial el próximo sábado que tendrá lugar en las ciudades de todo el mundo: “Esto no se trata de izquierdas ni de derechas. Se trata de un tema de libertad y de que Venezuela vuelva a ser un faro para el mundo. Queremos que sea un país de bienvenidas, no de despedidas (…) Invitamos a los españoles, mexicanos, argentinos, colombianos, a todos, que nos acompañen en la protesta mundial que haremos”.

La conversación del presidente Guaidó y el cantante Alejandro Sanz por Instagram Live: Guaidó pidió apoyo para promover el envío de ayuda humanitaria al país (Video) https://t.co/QEfcslU7k6 pic.twitter.com/CHm4b2J7U0 — AlbertoNews (@AlbertoRodNews) 31 de enero de 2019

Antes de despedirse, Sanz ha querido mandar todo su apoyo a Guidó: “Presidente, les queremos dar muchísima fuerza. No desfallezcan, que sepan que todo el mundo está pendiente de ustedes”.

Este miércoles se ha cumplido una semana desde que Guaidó se autoproclamase presidente interino del país para luchar contra la “usurpación” de la Presidencia de Maduro. Desde entonces, Guaidó ha recibido el apoyo de gran parte de la población.