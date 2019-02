1 de 12 Este mes de febrero vas a tener las pilas cargadas al máximo. Tu ritmo de trabajo podría estar marcado por temas dance y música electrónica. Te recomendamos que escuches Nothing Breaks Like a Heart de Miley Cyrus, pero el rémix de Don Diablo. Además, tendrás un conflicto personal que arreglarás, al más puro estilo de Alaska, cantando ¿De qué me culpas?