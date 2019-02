Las mejores frases musicales para Instagram

1. "¿No estás cansado de intentar llenar ese vacío? ¿O necesitas más?". Lo cantan Lady Gaga y Bradley Cooper en Shallow. Podría ser una buena manera de criticar el vacío que suponen las redes desde dentro.

2. "Os veo mirar a través del cristal. Me da un poco de miedo". Se trata de un extracto de la canción Un nuevo lugar de Amaia. Perfecta para acompañar cualquier foto introspectiva.

3. "Estaba sentado en un rincón de mi cuarto y todo me recordaba a ti. Meciendo una botella vacía, diciéndome a mí mismo que eres más feliz. ¿Lo eres?". Extraido de Happier de Ed Sheeran, para aquellos momentos de bajón en los que tu ex no se te va de la cabeza.

4. "Mujer bruja, el riesgo es lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta, yo no sé portarme bien, nada bien..." del tema Mujer Bruja de Lola Índigo. Ideal para compartir un selfie un viernes noche antes de salir.

5. "Así que le canto a los valientes, que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás". Extraido de Girasoles de Rozalén.

6. "Un beso es todo lo que hace falta para enamorarse de mi. Posibilidades. Parece que soy todo lo que tú necesitas". La indirecta que le lanzas al chico o chica que te gusta y que sabes que ve tus fotos. La canta Dua Lipa en One Kiss.

7. "No luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama perder", lo dice Beret en Lo siento y es una inspiración tremenda para ayudarte a conseguir todo lo que te propongas.

8. "Estoy tan jodidamente agradecida a mis ex novios. Thank u, next". Lo dice Ariana Grande en su canción Thank u, next, que ya con ese título nos sirve para pasar página en cualquier tema. O sea, que "Thank u, next" hay que decirlo más.

9. "Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo. Aguantémonos la vida, te recuerdo si lo olvidas", dice Pablo Alborán en Tu refugio. La frase perfecta para declararte.

10. "A una distancia mínima, entre tu boca y la mía, cambió mi filosofía", extraido de Bajito, single de Ana Guerra.

11. "Con el revés de la mano. Yo te lo dejo bien claro, Amargas penas te vendo, Caramelos también tengo", uno de los versos más demoledores de la canción de Rosalía De aquí no sales.