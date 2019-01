El biopic de Celine Dion se estrenará en 2020

Ya tiene fecha de rodaje, se ha autorizado el uso de las canciones más míticas y se estrenará en 2020. Nos referimos al biopic de Celine Dion, que llevará por título The power of love y contará con un presupuesto de 20 millones de euros.

Así lo recoge Billboard en una información en la que detalla que la propia Dion ha dado el visto bueno al proyecto así como su discográfica. La película narrará los comienzos de la artista en un suburbio de Quebec hasta convertirse en la megaestrella que es hoy.

No solo eso. La artista también ha autorizado a que se exploren los momentos de su relación junto a René Angélil, quien moría hace ahora tres años. The power of love promete ser un vistazo en profundidad a los años más íntimos de la vida de la cantante.

Celine Dion en París / Marc Piasecki/GC Images

Valerie Lemercier será la encargada de dirigir esta película para la que ya se han cedido los derechos de canciones tan emblemáticas como All by myself o My heart will go on, con la que ganó un Oscar al ser parte de la BSO de Titanic.

En marzo se inicia el rodaje de esta película durante ocho semanas. Podremos verla en 2020.