Bajo el mismo techo, Mug y Dragon Ball Super: Broly, los grandes estrenos de cine de la semana

Los cines de nuestro país esta semana dan la bienvenida a Bajo el mismo techo, la nueva comedia de humor made in Spain.

Pero si prefieres drama te roparás con Mug o la historia basada en hechos reales Green Book, o una cinta de anime Dragon Ball Super: Broly, la producción francesa Todos a una y hasta terror ochentero con Verano del 84.

Una road movie en la que un duro italoamericano del Bronx ejercerá de chófer de un pianista negro, recorriendo el sur de los Estados Unidos. Juntos deberán sortear el racismo existente en los años sesenta, compartiendo no solo la gira, si no también una forma de entender la vida.

Viggo Mortensen (El señor de los anillos) y Mahershala Ali (True Detective) lideran el reparto bajo la dirección de Peter Farrelly (Dos tontos todavía más tontos, Movie 43).

Tatsuya Nagamine (One Piece Film Z, Interlude) dirige esta nueva aventura de los superguerreros más famosos del mundo anime. Goku no ha dejado de entrenarse por si el mal resurgía de nuevo, y así ha sido. No solo Freezer ha vuelto del infierno, ahora vamos a conocer al supersayan llamado Broly, al que todos van a temer.

Para no perder una subvención de la federación deportiva, el entrenador de esta historia forma un equipo de falsos minusválidos para poder participar en los juegos paraolímpicos de Sidney del año 2000. Los farsantes van a chocar de frente con los auténticos atletas, llenos de entrega y pasión.

Vianney Lebasque (Les Grands, Les petits princes) es el director y Ahmed Sylla (El ascenso) y Olivier Barthelemy (24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi), sus actores protagonistas.

Cinta de aventuras y terror, con unos adolescentes que tendrán que hacer frente a una ola de asesinatos, investigando para descubrir la identidad del asesino veraniego del que todo el mundo habla.

Esta película protagonizada por Graham Verchere (Fargo III) y Judah Lewis (Crónicas de Navidad) tiene tres directores: Anouk Whissell, François Simard y Yoann-Karl Whissell (Turbo Kid).

Un pueblo polaco que se haya en medio de la postguerra se marca un duro objetivo: construir un Cristo a imagen y semejanza de la gran obra arquitectónica del Corcovado de Brasil. Uno de los trabajadores caerá dentro de la cabeza de Jesucristo, destrozándose la cara y quedan a la ampara del señor.

Malgorzata Szumowska (Amarás al prójimo, Ellas) dirige esta comedia dramática, en la que podremos ver las interpretaciones de Mateusz Kosciukiewicz (Amok) y Agnieszka Podsiadlik (The Erlprince).

Nuestra recomendación de la semana:

Un matrimonio decide separarse en medio de la crisis económica del 2008, con el inconveniente de que nadie les compra la casa y sin dinero para independizarse cada uno por su cuenta. En estas circunstancias, tendrán que aprender a convivir como divorciados.

Juana Macías (Embarazados, Planes para mañana) es la directora de esta comedia protagonizada por Silvia Abril (Cuerpo de élite) y Jordi Sánchez (El mejor verano de mi vida).