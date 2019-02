10 de 15 Empezó a bailar con 10 años danza urbana en una escuela llamada `The Flow´, en concreto hip hop. Más adelante, cogió base de los tres estilos Old School: poping, locking y break. Ha viajado a convenciones de hip hop y siempre ha tenido grupo de competición. Ha sido profesor de `Soul Dance Center´ y `Urban Dance Factory´, miembro de `Colectivo Campay´ y de la compañía `The primo’s club´, con los que ha creado piezas y ha viajado por diferentes festivales. Puede presumir de ser ganador en campeonatos coreográficos como Wod Spain, The best on, campeonato España Barcelona Urban Display. Bailarín internacional de la compañía Project Home en Singapur, Verona, Madrid y Barcelona. Finalista en Just Debout Spain y KOD Spain. Profesor en Los Ángeles, Colorado, Singapur, Portugal y España. Y creador de un paso que se llama malaguita, que está siendo su marca. Lo creó a partir del estilo dance hall. “Ilusión como motor de vida. Honesto con mi sentir. Sensible a los estímulos. Como bailarín me veo inconformista, depende de la situación a veces inseguro, pero muchas otras también seguro de lo que hago. Creo que soy versátil también. Por ahí ves que soy un poco inseguro porque no te digo que soy versátil, si no que creo”.