5 de 11 “La veo, la siento. Su pelo negro tiene sol, me quema y así pierdo la razón”...no, no se trata de la última letra de Daddy Yankee sino del tema que canta Frollo, el malo de El Jorobado de Notre Dame. Además, no es la única referencia al sexo que encontramos en la película. Frollo quiere intimar con Esmeralda. De hecho, cuando se encuentrar en la iglesia y coge a la protagonista por detrás, esta le dice: “Ya sé en lo que estabas pensando”. Y no, no era nada bueno.