3 de 20 Parece mentira, pues a día de hoy nadie duda de la influencia e importancia capital de Queen en la historia de la música, pero es cierto. La banda de Freddie Mercury no tiene ningún Premio Grammy. A pesar de haber sido nominados por Bohemian Rhapsody en 1976 y Another One Bites The Dust en 1980, se fueron con las manos vacías en las dos ocasiones. Sólo fue reconocido años después en el Salón de la Fama por su trayectoria.