¿Las parejas totalmente opuestas son compatibles?

Todos conocemos alguna pareja que son la noche y el día, que no pegan ni a la fuerza, pero ahí están aguantando año tras año contra pronóstico, si no que se lo digan a la pareja formada por Mario Vaqurizo y Alaska. Aun así parece que la ciencia no opina igual.

Según un estudio de las universidades americanas de Wellesley y Kansas publicado en The Journal of Personality and Social Psychology, las parejas más afines son las que realmente sobreviven a lo largo de los años. Nuestros andayeros no están para nada de acuerdo con este estudio y nos han contado cómo son sus relaciones con parejas que nada tienen que ver con ellos. En el vídeo podrás escucharlos.