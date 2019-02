Paz Padilla: “‘Got talent’ tiene algo que ‘Sálvame’ no me da”

Hablamos con Paz Padilla, la jueza revelación de la cuarta edición de 'Got talent España'.

La humorista, que sustituye a Jorge Javier Vázquez en el programa, se convirtió en una de las más apludidas en el estreno de la pasada semana y nos cuenta porqué se siente tan cómoda con esta nueva faceta televisiva:

Tu nuevo papel como jueza de Got Talent está gustando mucho, ¿te han llegado los halagos?

Estoy tan acostumbrada a las críticas que si me hubiera ido mal también me lo hubiera tomado bien (risas) Pero me pone contenta que haya gustado mi nuevo rol en Got talent porque tiene algo que Sálvame no me da: me deja explotar mi faceta de humorista.

La verdad es que llevaba tiempo buscando un sitio donde poder mostrar ese registro. En La que se avecina era interpretación y en teatro también es como actriz, pero en Got Talent es Paz Padilla haciendo humor. Además también sale mi parte humana: ¡Yo he nacido para Got Talent!

Entonces te estamos volviendo a ver como cuando empezaste...

Sí, es que he leído comentarios en las redes que dicen que vuelven a ver a la Paz Padilla del Crónicas Marcianas. Y es que hace 20 años o más de eso y de Genio y figura, pero siempre he sido así. Mi preocupación como humorista siempre ha sido no quedarme estancada en una generación y poder evolucionar.

¿Qué tal con el resto de jueces?

Eva también tiene un perfil muy guay: es actriz, entiende de espectáculo, tiene mucha experiencia, ha estudiado mucho y eso es maravilloso.

Edurne con la música es la experta y Risto tiene una visión muy amplia con su conocimiento publicitario. Él es muy sensible, aunque tiene esa coraza, conecta muy bien con los aspirantes que se presentan. Y se parece mucho a mí en que llegamos en el mismo punto, solo que él lo hace dando un zasca y yo lo hago con el humor.

¿Cuál es tu debilidad en Got Talent?

A mí me encanta el talento multidisciplinar y soy incapaz de decir que “no” a nadie, porque para mí, el solo hecho de subirse a un escenario ya es de valorar. Si alguien se sube al escenario es como un astronauta que va a la Luna, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Llevo 20 años recorriendo España con días mejores y días peores, pero si alguien se sube a un escenario, me quito el sombrero.

Pero volviendo a tu pregunta: los niños son mi debilidad.

¿Qué te queda por hacer en TV?

Me gustaría tener un programa en el que pueda unir todas las facetas mías: humor, entrevistas, casos sociales… un poco Sálvame, en realidad.

Pero te voy a decir una cosa, a lo máximo que aspiraba ya lo recibí: y era que mi público de Cádiz me reconociera y se enorgulleciera de mí. Ni Goya ni no Goya. Para mí el ser profeta en mi tierra era un sueño y ya lo he logrado.

¿Te atreverías a hacer un reality como Las Campos con tu hija?

Lo hago en Instagram (risas) y creo que ese es el éxito de las redes sociales: la naturalidad y la verdad. Antes nos vendían a unos artistas que no eran auténticos, que eran perfectos. Y por eso ahora le gusta a la gente Instagram porque los que me siguen ven mi día a día, la Mari Paz de verdad.

¿De Sálvame nunca te vas a cansar?

Es imposible, es un programa muy vivo.