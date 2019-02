El regreso de Gossip Girl podría estar más cerca que nunca

Cada generación tiene sus propios clásicos. Si hablamos de los 2000, es imposible no referirnos a Gossip Girl como uno de los fenómenos televisivos con más éxito entre el público joven de la época. Si tú también eres de lxs que deseaba vivir una vida de lujos, fiestas y glamour en pleno Upper East Side, tenemos buenas noticias para ti: el regreso de la serie es una posibilidad real.

Y es que la cadena estadounidense CW ha confirmado que se plantea hacer un reboot sobre el drama adolescente. Mark Pedowitz, presidente de este canal de televisión, era el primero en comentar la intención de grupo de emitir nuevos capítulos. Según la web de TVLine, sus palabras eran las siguientes: "Hay una discusión sobre la mesa, pero no sé si estamos preparados para ello. No sé cómo sería. Depende mucho de Warner Bros y los productores ejecutivos, ya que no queremos hacer nada sin ellos".

A pesar de que apenas hay información al respecto, todo apunta a que el equipo retomaría la historia original de la serie como trama principal del guion. Eso sí (aquí llega la peor de las noticias), la posible próxima temporada contaría con nuevos personajes, lo que significa que tendremos que ir olvidándonos de volver a ver a Blair, Serena, Chuck, Dan y Nate, los anteriores protagonistas.

La decisión de incluir nuevas caras en el relanzamiento responde a los intereses de conectar con un mayor número de personas y conseguir que sea más el público que conecten con la historia. Antes de este anuncio, aglunxs miembros del reparto ya se habían pronunciado acerca de la posibilidad de retomar sus papeles en la serie.

Blake Lively, la actriz encargada de dar vida a Serena van der Woodsen, hablaba sobre este tema durante una entrevista con Variety publicada en 2017, donde admitía estar abierta a una futura reunión de los personajes.

Por su parte, Leighton Meester (Blair Waldorf en la ficción) se mostraba un poco más reticente ante esta idea. La web de Vanity Fair recogía las siguientes palabras: "Supongo que si escucho por allí que hay una reunión en camino y está tomando forma, quizás lo consideraría, pero es difícil responder a algo así ahora".

De momento, no nos queda más opción que permanecer alerta a posibles novedades sobre el asunto y cruzar los dedos para que nuestro sueño termine de hacerse realidad.