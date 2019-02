El creador de ‘Vis a vis’ nos desvela el mensaje subliminal de su final

'Vis a vis' ha llegado a su final definitivo ante la expectación de todos sus seguidores que, durante años, han sido fieles a las tramas de unas presas que han cambiado la ficción española.

La serie que empezó en Antena 3 y que siguió en FOX gracias a una Marea Amarilla que pedía más celdas, ahora sí que ha tenido el desenlace merecido.

Sobre este nos habla Iván Escobar, la mente pensante que ha estado tras la serie desde sus inicios:

¿Por qué habéis decidido acabarla ahora?

Teníamos una deuda pendiente con los seguidores de Vis a vis y el compromiso de no ser una serie convencional. Queríamos cerrarla cuando fuera el momento, cuando los viajes de los personajes se cumplieran y además ya contábamos con la presencia de Najwa Nimri y Maggie Civantos. Queríamos contar con ellas para el desenlace porque eran la espina dorsal de la serie.

¿Qué queríais contar con este final?

Escogimos a Tere como última narradora porque era un personaje que parecía que le quedaba muy poca vida, que nunca iba a salir de las drogas y por eso mismo era la voz ideal. Demuestra que otras vidas pueden llegar.

Por eso, regresamos a la cárcel a través de su mirada para darnos cuenta de que los sitios son los amigos y no al revés. Ese es el mensaje que queríamos dar. Porque cuando ella regresa a Cruz del Norte ya no es la cárcel que ella conocía porque no está ninguna de sus compañeras.

No queríamos un happy end para volver a la cama tranquilos, queríamos que el público hiciera la misma reflexión que hicimos nosotros: sabíamos que el final iba a llegar y si no va a ser tan intenso ni tan único y tan especial como ha sido todo este tiempo, no sigamos.

¿Por qué acaban juntas Macarena y Zulema?

Creíamos que el viaje natural de estas dos mujeres que habían sido enemigas salvajes tenía que acabar juntas. Porque para Maca empezó una nueva vida en el parking co Zulema cuando se convirtieron, práctimamente, en el mismo tipo de mujer y después de eso no iba a ser fácil llevar una vida convencional.

Maca y Zulema en el final / FOX

¿Este final lo tenías en la mente desde el principio?

Siempre supe que algunas ideas aparecerían en el final: como que no fuera un happy end, porque la vida no es así, que Macarena y Zulema acabarían juntas, y por supuesto, quería justicia poética: que Sandoval muriera. Esto último, sobre todo, por lo que está sucediendo en la actualidad con la cantidad de violencia hacia las mujeres y que ese patriarcado salvaje se castigara.

De hecho, seguro que no satisface a todo el mundo, pero queríamos ser coherentes con los personajes.

¿Es posible un spin off de 'Vis a vis'?

Es cierto que son personajes tan brutales que exceden hasta el marco de 'Vis a vis', así que si los fans lo demandasen, nosotros siempre cumplimos con nuestro compromiso.