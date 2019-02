Jennifer Lopez: “Me haces sentir como una adolescente empezando de nuevo”

¿Si a Jennifer Lopez le ha ido bien en el amor? Desde luego, no puede quejarse de haber tenido grandes hombres a su lado. Desde P.Diddy a Marc Anthony pasando por Ben Affleck o ahora Álex Rodríguez.

Parece que tras su último divorcio del padre de sus mellizos y tras una tormentosa relación con el bailarín Casper Smart, la cantante ha encontrado ahora la estabilidad con el ex jugador de béisbol.

Aunque fue en mayo de 2017 cuando hicieron público su noviazgo tras posar juntos en la alfombra roja de la MET Gala, su relación acaba de cumplir dos años, aniversario que ella ha aprovechado para proclamar a los cuatro vientos lo muy enamorada que está de su hombre.

“Dos años de risa. Dos años de diversión. Dos años de aventuras. De entusiasmo, de crecer y aprender. De la verdadera amistad”, comenzaba escribiendo junto a una colección de imágenes de lo que ha sido este tiempo compartido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 3 Feb, 2019 a las 4:51 PST

“¡Y tanto amor! Haces de mi mundo un lugar más hermoso, seguro y estable... en medio de nuestra vida siempre cambiante y en constante movimiento... me haces sentir como un adolescente empezando de nuevo... Cada vez que pienso que te he encontrado, me sorprendes de las formas más maravillosas que me recuerdan lo bendecida que me siento por haberte encontrado ahora en este momento ... nuestro tiempo ... Te Amo Macho ...”, cerraba su declaración de amor.

Está claro que la pareja está disfrutando de su momento y, tras unas vidas que acumulan varios fracasos sentimentales, ahora están compartiendo su triunfo.

De hecho, los hijos de ambos forman parte ya de una nueva familia que están logrando consolidar día a día y que no dudan en compartir en redes sociales. Ahora sólo nos queda preguntarnos como su canción, ¿y el anillo pa’ cuando?