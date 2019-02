10 de 12 Signo Chino: Gallo. Nacidos en: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017. Predicciones: Ariana Grande va a tener un gran año. De hecho, este febrero lanza su nuevo disco, Thank U, Next, que tiene toda la pinta de convertirse en uno de sus mayores éxitos. Además, si la artista se apoya en sus amigos, tendrá muchas más probabilidades de triunfar. Por ahora, con sus 7 Rings, no le ha ido nada mal. Otros artistas de este signo: Beyoncé, Zayn, Britney Spears o Pitbull.