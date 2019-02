Los teléfonos de los famosos al descubierto

Todos conocemos a algún amigo despistado que la lía con el teléfono: manda una foto a quien no debe, habla por el grupo equivocado o directamente publica en redes algo que sería mejor que no viese la luz. Pero tranquilos, esto no solo nos pasa a nosotros, los famosos también tienen sus meteduras de pata, y de vez en cuando, filtran o publican algo que no deben.

Tania Llasera es una de las despistadas, pero oye, que no fue con una intimidad suya ni una equivocación cualquiera. La presentadora publicó sin querer el teléfono de su compañera de cadena Tamara Gorro, y claro, tuvo que responder ante las redes... Por suerte todo quedó en una anécdota que acabó en cambio de teléfono.

Otra despistada es Rosalia, que al subir a su Instagram una captura de una conversación con su compañero de profesión Pablo Alborán, dejó a la luz el teléfono de este. Cómo no, Alborán tuvo que apagar su teléfono y solicitar un nuevo número.

Y por último, el más peculiar, el actor Ashton Kutcher, que no se le ocurrió otra cosa que publicar su número de teléfono móvil en su cuenta de Twitter, donde cuenta con más de 18 millones de seguidores. ¡Pero a propósito! Ashton dice que echaba de menos tener una conexión real con sus seguidores y por eso decidió publicarlo. Aquí anunciaba que llegaba algo que nos sorprendería...