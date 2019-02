¿Puedes ver esta actuación de ‘Got Talent’ sin salir corriendo? Risto le dio el pase de oro

Moisés, o también llamado Muy Moi, llegó a Got talent asegurando que iba a "bailar", y lo que hizo después impactó tanto que logró el pase de oro de Risto.

El canario es un luchador que se ha converdido en faquir a base de trabajo y esfuerzo y que confesaba que lo siguiente: "Me gusta ver cómo la gente siente dolor por mí. Me ha costado años conseguir que la gente no salga corriendo de mis espectáculos. No es para todos los públicos. Yo quiero impactar a la gente, que cuando me vean me recuerden".

Dicho y hecho y aquí podéis ver la tremenda actuación de uno de los concursantes más impactantes de la edición:

Tras tres minutos en los que se contorsionó, se cortó la lengua y hasta se quemó, dejó a todos los presentes con la boca abierta.

"Estoy conmocionada, me has hecho sentir muchas cosas muy potentes", decía Eva Isanta llorando. "No tengo nada que decir, solo felicidades", añadía Paz Padilla.

Risto: "Lo nunca visto"

Y finalmente Risto zanjaba: "Tenía muchas ganas de pronunciar estas tres palabras: lo nunca visto" y le daba un pase de oro que el público llevaba pidiendo desde que acabó la actuación.

¿Has podido verlo sin taparte los ojos?