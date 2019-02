Netflix adaptará la saga ‘Memorias de Idhún’ en una serie de televisión

Laura Gallego es una de las autoras de fantasía más importantes de nuestro país. La escritora valenciana lleva toda su vida dedicada a poner la literatura fantástica 'Made in Spain' en el lugar que le corresponde, y lo ha hecho con más de 40 novelas publicadas, entre las que se encuentra su obra maestra: la saga Memorias de Idhún.

Desde el lanzamiento de la primera parte, allá por 2004, los miles de lectores que cayeron rendidos a la historia de Jack, Victoria y Kirtash soñaron con ver en algún momento la adaptación de esta trilogía en el cine o la televisión. Sin embargo, Gallego siempre ha manifestado públicamente su rechazo ante esta idea…hasta ahora.

Según ha podido saber en exclusiva LOS40, Netflix será la encargada de adaptar Memorias de Idhún en una serie de animación. Se trata del prime anime español del gigante del streaming, que estará producido por Zeppelin TV, responsables de Virtual Hero, la serie de El Rubius para Movistar Plus.

La primera temporada de Memorias de Idhún tendrá 10 capítulos de 30 minutos y contará los hechos que acontecen en La Resistencia, el primer volumen de la saga. ¿Quieres saber todos los detalles de la serie? Pues muy atento a nuestra entrevista a Pilar Blasco, CEO de Endemol Shine Iberia y productora ejecutiva de este ambicioso proyecto de ficción:

¿Llegó a vosotros 'Memorias de Idhún' o llegasteis vosotros a 'Memorias de Idhún'?

Fue por casualidad. La mujer de un compañero que lleva la parte digital de Endemol Shine Iberia había leído la trilogía y nos dijo: '¿por qué no hacéis un anime de esta saga?'. Yo también había leído los libros y creímos que era una historia que tenía ser contada, sobre todo por el gran número de fans que continúa teniendo a día de hoy. Laura Gallego ya había recibido muchas ofertas para hacer de Memorias de Idhún una película o una serie de acción real, pero a ella le hizo más ilusión que fuera un anime porque suponía una segunda transición entre el comic, que ya fue adaptado, y la serie.

Laura Gallego nunca ha sido muy partidaria de vender los derechos de 'Memorias de Idhún'. ¿Cómo la habéis convencido?

Fuimos a Valencia y quedamos con ella y con el guionista de los comics, Andrés Carrión. Para nosotros era muy importante contar con la misma gente que había participado en el proceso de adaptación del libro a la imagen. Contactamos con Carrión y también con el estudio que había hecho el dibujo, con Nuria Peris como directora artística. Laura ya nos conocía por Virtual Hero y nos dimos confianza. Además, a ella le gustaba mucha la idea de que fuera una serie de animación porque es una gran consumidora de manga y animes. Consideró que era el género adecuado para contar esta historia, porque la imagen real requería una gran inversión para hacerla en condiciones.

¿Se barajó en algún momento hacer la serie en acción real?

No, el anime fue siempre la primera opción. Ya habíamos hecho Virtual Hero y queríamos continuar con una historia que se contara bien en anime, y la encontramos.

¿Está Laura Gallego supervisando la adaptación de 'Memorias de Idhún'?

Totalmente. Laura Gallego ha creado toda una cosmogonía de todo un mundo paralelo, con unas reglas y una enciclopedia maravillosa, y no quería ni defraudar a sus seguidores ni que la obra cambiara. Por eso era inevitable que estuviese en el proyecto. Tenemos la inmensa suerte de tenerla como guionista de su serie.

¿Y cuándo aparece Netflix, el tercer gran protagonista de este proyecto?

Llamamos nosotros a la puerta de Netflix. La parte de anime de Netflix crece cada día, es la única plataforma que tiene ese volumen de series de animación en su catálogo. También sabíamos que es un género que va a más, sobre todo en Europa. España, Francia, Italia, Brasil, México y Estados Unidos son los países donde más anime se consume. Entonces llamamos a la puerta de Netflix y tardaron 5 minutos en darnos el 'sí'. Ya habían oído hablar del libro, les gustaba y al final es una historia buenísima que ya está probada: Memorias de Idhún ha vendido más de 1 millón de ejemplares y ha sido traducida a 16 idiomas...es una obra con muchísimos lectores y una comunidad de fans muy importante.

La historia de 'Memorias de Idhún' se desarrolla en tres libros. ¿La idea es hacer una temporada por novela?

De momento estamos con el primer tomo, La Resistencia. Vamos a empezar por ahí y después iremos viendo que todos estemos contentos con el producto que hemos hecho y que tenga una buena acogida. A partir de ahí la idea, lógicamente, es acabar la trilogía.

¿Cómo ha sido el proceso para adaptar una saga de tal envergadura?

Tenemos seis lugares de producción: centros en Madrid, Barcelona y Vitoria, donde había un núcleo muy fuerte de animación que estamos intentando recuperar con Memorias de Idhún, pero también estamos en Singapur, Los Ángeles y Bilbao.

Lo primero que hicimos fue coger los comics y fuimos desarrollando con Laura Gallego y Andrés Carrión toda la historia del primer tomo en estos 10 guiones. Seguidamente creamos los personajes en todas las posiciones posibles, todas las emociones que pueden llegar a mostrar en un episodio.

Han entrado un total de 10 dibujantes para realizar el 'storyboard', es decir, todo el capítulo dibujado en viñetas. Una vez que ese proceso está acabado se manda al estudio de animación en Corea del Sur, concretamente en Seúl. Cuando ellos han hecho la animación, nosotros editamos los capítulos, los ajustamos y ya solo faltaría el proceso de música, doblaje y otras especificaciones de postproducción.

Actualmente, ¿en qué fase se encuentra el proyecto?

Ahora estamos escribiendo el octavo guion y dibujando los tres primeros episodios.

¿Va a haber algún cambio significativo en la historia o va a ser una adaptación completamente fiel?

No, no, no, la serie es muy fiel a la novela. Lo único que ha añadido Laura Gallego ha sido algún flashback y modificar alguna aparición para dar más ritmo a la historia. Los que conozcan Memorias de Idhún lo disfrutarán el doble, porque en imágenes gana muchísimo, y los que no lo conozcan se van a enganchar a una historia fascinante, una historia muy adelantada a su tiempo.