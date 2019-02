BTS presentará uno de los premios en los Grammy 2019

A pocos días de que tengan lugar unos de los premios musicales más destacados de la industria, aún quedan algunas sorpresas. Entre ellas, la que desvelaba Variety al confirmar que los miembros de la banda coreana BTS estarán presentando uno de los premios que se entregarán en la gala de los Grammy 2019.

Parece que el K-Pop también estará presente en el evento con la boyband como representantes. La noticia, que corroboraba Big Hit Enterteiment (sello discográfico de Corea del Sur) a Billboard, no tardaba en convertirse en trending topic en Twitter bajo el hashtag #BTSxGrammy. No es para menos, pues esta es la primera vez que un grupo de este género acude a la ceremonia musical estadounidense en calidad de nominado.

Y es que además de su papel como anfitriones de una de las categorías en las que se dividen los Grammy, BTS optan a llevarse el premio a Mejor Diseño de Grabación por su álbum Love Yourself: Tear, compitiendo con Be the Cowboy (Mitski), Masseduction (St. Vincent), The Offering (The Chairman) y Well Kept Thing (Foxhole). Por su parte, a qué galardón darán paso los coreanos sigue siendo un secreto.

Aunque no cabe duda de que este es un acontecimiento sumamente importante para todos los miembros de la banda, hay uno de ellos que se siente especialmente emocionado ante su asistencia al evento. Suga (Min Yoongi) confesaba durante la visita de BTS al programa de televisión The Tonight Show with Jimmy Fallon que uno de sus grandes sueños todavía por cumplir era: "Ir a los Grammy".

Taylor Swift y Maroon 5 brillarán por su ausencia

Otras fuentes han confirmado que tanto Taylor Swift como Maroon 5 podrían no presentarse a la gala de los Grammy 2019.

La primera, nominada a Mejor Álbum Pop por Reputation, parecía debatirse entre acudir a los premios musicales o acompañar a su pareja Joe Alwyn a los Brithis Academy Film Awards de Londres. A pesar de que su asistencia a la segunda ceremonia no es segura, fuentes cercanas a la artista han afirmado que no podremos ver a la cantante en esta edición de los Grammy.

Por su parte, Maroon 5, a quién tampoco encontraremos entre el público asistente, está nominado a Mejor Colaboración Pop por Girls Like Your, su tema junto a Cardi B.