La maldición de los premiados a Mejor Artista Revelación en los Grammy

Hay una leyenda negra que rodea al premio de Mejor Artista Revelación en los Grammy. Dicen que este reconocimiento, a veces, es una maldición. En muchas ocasiones, poco se ha vuelto a saber de los artistas tan prometedores que en su día lo consiguieron. Este año, la ceremonia de los Grammy tendrá lugar el 10 de febrero.

En la 61ª edición de estos premios que son para la música lo que los Oscar para el cine, las 8 nominaciones a artistas revelación recaen sobre estos nombres: Chloe x Halle, Luke Combs, Greta Van Fleet, H.E.R., Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha y Jorja Smith.

Entre los anteriores estará el sustituto de Alessia Cara, la ganadora en 2018. Parece que la maldición ya acecha sobre ella. Fue muy criticada por recibir el premio por el que competía contra artistas que sí se dieron a conocer en 2017 como Khalid o SZA. Para los seguidores de los Grammy no tenía sentido que ese año se lo otorgaran a ella ya que su carrera había comenzado en 2015. Y, si esto fuera poco, cuando lanzó su segundo disco, The Pains of Growing, en noviembre de 2018, tan solo vendió 6.000 copias en Estados Unidos frente al disco de platino que consiguió con su álbum debut.

Esperanza Spalding, la ganadora frente a Justin Bieber, en los Grammy 2011 / David Livingston / Getty Images

Este es solo un ejemplo de tantos. En la última década, el gafe ha afectado a varios. En 2014 el Grammy a Mejor Nuevo Artista era para Macklemore y Ryan Lewis. Después de que todos bailáramos Thrift Shop y de ganar 3 Grammy más, el dúo se disolvió tras las críticas que recibió con su segundo disco This Unruly Mess I've Made.

En 2011 lo ganaba Esperanza Spalding (¿quién?) frente a Justin Bieber o Drake, conocidos en todo el mundo. En 2012 Bon Iver se lo quitaba a Nicki Minaj o a Skrillex, dos artistas que han saboreado la fama más internacional. Sin desmerecer a Iver, que sigue triunfando aunque de una forma más indie. En 2013, los galardonados eran Fun. Por el nombre no os sonarán pero su canción, We are young, sonaba todo el rato y en todas partes. Nunca más se supo de ellos.

La maldición existe desde los inicios del premio. La lista es larga. En 1970 Crosby, Stills & Nash le quitaba el Grammy a Led Zeppelin. Menos mal. Un año después Elton John se libraba por los pelos y se lo concedían al dúo The Carpenters. En 1999, los todopoderosos Backstreet Boys perdían frente a Lauryn Hill. Aunque a la cantante afroamericana, que lo petaba en los 90, no le haya afectado la maldición y cuente en su palmarés con 8 Grammy, la fama de la boy band sigue presente hoy en día.

Sin embargo, hay algunos cantantes que han sabido sortear la maldición del Grammy a Mejor Nuevo Artista: The Beatles, Mariah Carey, Maroon 5, Adele, Norah Jones...El ejemplo más claro es el de Alicia Keys, quien ganó en 2002 y este año será la presentadora de la gala. Esperamos que sea quien sea el premiado en los Grammy 2019 siga su mismo camino.

¡Suerte a todos los nominados! Al parecer, la necesitaréis...