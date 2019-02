Ana Guerra: “No me imagino a nadie haciendo el amor con mi disco”

Ana Guerra ya se mueve por YU como si estuviera en su propia casa. Es lo que tiene haberse pasado por el programa tantas veces para presentar cada uno de sus proyectos. Llegó, incluso, un día a sustituir a Dani Mateo.

Pero claro, si ya tiene su primer disco en la calle, no podía evitar volver para contar lo que podemos esperar de él. “El disco es como un viaje”, comenzó diciendo. Y que conste que no es un viaje monótono sino lleno de curvas.

“Entra con Bajito que es una canción que te hace bailar mucho. Sigue con Una mirada que te lleva más al pop, que compuse con Morat, más tranquila, más de estar tomando una cañita sentado. Y luego te vas a Despierta que es como que te clavan un puñal en el corazón porque es una balada muy íntima que compuse en la Academia”, explicó sobre el disco.

E insistió en lo importante que es escuchar, por lo menos una vez, el disco desde la primera canción hasta la última siguiendo el orden que ella ha propuesto. Y en cuanto a cuál es la mejor manera de escucharlo, ella lo tiene claro.

“Me gustaría que la gente lo escuchara tendido en la cama con unos cascos buenos y los ojos cerrados. Y que se deje llevar”, explicaba. Eso sí, hay una situación en la que no se imagina a la gente escuchando su disco: “No me imagino a nadie haciendo el amor con mi disco”.

Ahora está recogiendo las mieles de unos años dedicada a dar a conocer su música. Porque antes de Operación Triunfo ya luchaba por hacer realidad su sueño y no siempre con el apoyo que tiene ahora.

“Yo he cantado en un teatro de 400 personas para 7. He quitado hasta el sonido. Trabajaba todo el mundo, ni mi padre estaba. Había 7 personas que yo creo que habían pasado por el teatro y habían dicho, ‘anda, algo barato, vamos a meternos aquí’. Estaba el teatro vacío e hice la hora de concierto”, aseguró.

Y como Ana ya lo ha contado todo en el programa, hizo algo nuevo, se convirtió en Dani Mateo para entrevistar a Dani Mateo. Sí, es posible, dale al play para comprobarlo.