Drake aprovechará los Grammy para presentar nuevo proyecto (y no es musical)

Este próximo domingo Drake podría acabar la noche con 7 premios Grammy. Y que conste que de lograrlo se ha buscado la mejor de las maneras para celebrarlo. Que se preparen las after party porque van a correr ríos de Mod Sélection. ¿Qué es? El nombre del champagne que el rapero saca al mercado.

Se trata de un proyecto en el que lleva años trabajando y que, por fin, verá la luz este 2019. Se ha asociado con Brent Hocking que es un productor de vinos y licores con sede en West Hollywood muy conocido por sus productos de lujo en este sector, incluido el DeLeón Tequila.

Quien siga a Drake en redes sociales sabrá que su alias es @champagnepapi y ya estaba tardando en hacer honor a su nombre. De momento sacará un Mod Réserve y un Mod Rosé a un precio de entre 300 y 400 dólares la botella. En las vinotecas podrá estar al lado del Armand de Brignac de Jay Z.

“Después de conocer a Brent, prácticamente te conviertes en un experto por asociación pero siempre he amado el champagne y he tenido un buen paladar para los licores de lujo”, aseguraba Drake en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de champagnepapi (@champagnepapi) el 2 Ene, 2019 a las 3:46 PST

“Lo que me atrajo de Drake fue que claramente estaba interesado en cómo lo estaba haciendo, en cómo lo estaba diseñando”, explicaba su nuevo socio, “no quería ser sólo un espectador, alguien que piensa que todo lo que tiene que hacer es compartir algunas publicaciones en redes sociales. Quería venir a catas a ciegas conmigo, quería estar íntimamente involucrado en todos los aspectos. Ha sido un proyecto de pasión”.

Este nuevo proyecto se lleva gestando desde 2013. Hocking ya le advirtió que crear un vino espumoso de calidad les llevaría varios años. Encontraron una familia que sólo había distribuido su producto en Francia y que tenía una bodega en el Valle de la Marne desde 1892.

Han cuidado hasta el mínimo detalle de su producto, incluyendo la botella que tiene un diseño único, está hecha a mano en un tono chocolate metálico y tiene grabado un delicado patrón floral que hace que no haya dos iguales. La etiqueta está grabada con un patrón de piel de serpiente y la botella se guarda en una caja de regalo de cuero forrada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brent Hocking (@starwoododyssey) el 3 Nov, 2018 a las 7:21 PDT

En cuanto al nombre es “una interpretación moderna de la tradición, el patrimonio y la elegancia del champagne”.

Mientras su vino espumoso iba madurando, Drake y Hocking aprovecharon para lanzar su Virginia Black Whiskey en 2016 que ha tenido muy buenas críticas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brent Hocking (@starwoododyssey) el 19 Nov, 2017 a las 2:39 PST

Así que, si no se lleva ninguno de los 7 Grammy a los que opta, no importa, tendrá otra cosa que celebrar y por la que brindar, nunca mejor dicho.