¿Qué tienen de especial los temas nominados a Mejor Canción a los Grammy?

La industria musical estadounidense elige a los mejores el próximo 10 de febrero en la gala de entrega de los premios Grammy 2019. Mientras llega el momento, echamos un vistazo a los temas nominados a Mejor Canción.

Pero, ¿qué tienen de especial estos tracks? Algunos no se han bajado del top ten de las principales listas de éxitos en todo 2018. Otros, simplemente son exitazos y todas -todas- son increíbles canciones.

CANCIONES NOMINADAS A los grammy 2019 Kendrick Lamar y SZA - All the stars Ella Mai - Boo'd Up Drake - God's plan Shawn Mendes - In my blood Brandi Carlile - The joke Zedd, Maren Morris & Grey - The middle Lady Gaga y Bradley Cooper - Shallow Childish Gambino - This is America

Pasamos a desgranarlas con algo más de detalle. ¿Qué las hace tan irresistibles?

Kendrick Lamar y SZA - All the stars

El tema central de la banda sonora de Black Panther es la canción más sensual de 2018, a pesar del desapego que aborda la letra. Una producción finísima, su oscura y progresiva percusión, el medio tiempo de los sintetizadores, un estribillo infalible, los giros vocales de SZA -que son una verdadera delicia- son claves para conectarnos con esta pieza maestra del R&B contemporáneo. La canción interpretada por Kendrick Lamar y SZA ha sido elogiada por la crítica especializada y está nominada en total a cuatro Premios Grammy, de manera que si no consigue el gramófono a Canción del año podría hacerse con él en otras tres categorías. Elementos para triunfar no le faltan a All the Stars (más de 555 millones de reproducciones en Spotify y 200 millones de plays en Youtube avalan su éxito) y recordemos que ya ganó el Globo de Oro a Mejor Canción Original.

Ella Mai - Boo'd Up

Aunque afincada en Nueva York, Estados Unidos, la cantante y compositora británica Ella Mai ha conseguido situarse en el centro de todas las miradas con temas como Trip o Naked, pero sobre todo con Boo'd Up, una canción de amor desespearada que nos transporta a los noventa y que cuenta con un sonido súper envolvente. Con este tema súper R&B, incluido en su EP Ready, alcanzó el número uno en la lista Hot R&B/Hip-Hop Songs de Billboard. Cuenta con 147 millones de reproducciones en Spotify y 300 millones de views en Youtube, que no es poco. La competencia es feroz y no sabemos si Ella Mai conseguirá llevarse el Grammy a Mejor canción, pero de lo que sí estamos seguroes es de que está llamada a ser una de las 10 artistas de las que más oiremos hablar en 2019.

Drake - God's plan

No sabes qué pasa con God's Plan. No sabes si, en efecto, es un plan de Dios para que Drake se vaya a casa con un Grammy más, pero sientes que el engranaje del tema funciona a la perfección. Vamos a decirlo: ¡es un temazo! Con su álbum Scorpion ha coronado los principales charts internacionales y la culpa es en gran parte de God's Plan, primer single de este álbum y un tema que habla de la fama, el amor y el destino, dos de los temas que más atormentan al compositor canadiense. Drake es ya una de las figuras más relevantes del trap anglo y God's Plan (quizás) una de las mejores canciones de su carrera.

Shawn Mendes - In my blood

Con este single, incluido en tercer álbum de estudio de Shawn Mendes, el joven artista se ha consagrado como uno de los artistas pop rock más importantes e influyentes a nivel internacional. El tema, una balada que va creciendo conforme pasan los segundos, avanza de forma creciente hasta un punto en el que la percusión retumba en la cabeza del oyente. El tambor, la guitarra eléctrica y los coros son los tres elementos que destacan en esta canción, un tema que va como anillo al dedo a Mendes.

Brandi Carlile - The joke

The Joke es una de las composiciones más sólidas y épicas que contiene By the Way, I Forgive You, el último disco de la cantautora norteamericana Brandi Carlile. De estilo country rock, The Joke es una canción súper emocional que habla de la tenacidad y la superación sobre una base de piano infalible. Además, en la voz de Brandi Carlile, este tema suena poderoso y peculiar, como si nadie más pudiera lograr inyectarle su magia. Aún quedan unos días para saber si Carlile se llevará el Grammy por este tema, pero lo que sí sabemos es que ya ha hecho historia pues es la artista femenina más nominada de esta 61 edición de los premios.

Zedd, Maren Morris & Grey - The middle

El tema es la prueba de la fórmula perfecta entre tres proyectos artísticos que, a priori, son dispares totalmente. La mezcla entre la producción de Zedd, artista ruso-alemán, la voz country de Maren Morris y el particular estilo del dúo estadounidense Grey han hecho de The Middle una de las canciones del año. Pegadiza hasta no poder más y adictiva desde la primera escucha, este tema, a caballo entre el dance y el pop, es el resultado de una combinación mágica en el que también están muy presentes ciertas influencias R&B e incluso tintes muy country.

Lady Gaga y Bradley Cooper – Shallow

Nadie hubiese esperado que Lady Gaga fuera a alcanzar uno de los mayores éxitos musicales de su carrera con una canción escrita para una BSO. Sin embargo, ella es capaz de todo. La artista toca las teclas exactas en Shallow, un tema que se clava como un dardo en el corazón de quien la escucha y que crece en cada reproducción. La voz de Bradley Cooper encaja a la perfección con la de Lady Gaga, un dueto perfecto que se palpa tanto en el tema como en la película: Ha Nacido Una Estrella. Esta balada pop, cercana al country rock que tanto le gusta a Lady Gaga, se ha convertido en un éxito a nivel mundial: su melodía y su letra han convencido a todo aquel que la ha escuchado.

Childish Gambino - This is America

Este pegadizo tema, entre el rap, el trap y el afrobeat, se convirtió en un fenómeno viral desde su lanzamiento tanto por su melodía como por la letra y el vídeo de denuncia que lo acompaña. Childish Gambino experimenta, en la canción, con el sonido de un coro góspel y los apoyos vocales de otros raperos como Young Thug o 21 Savage, una mezcla que provocan que This is America sea un tema muy pegadizo y bailable. Además, la reivindicación del tema, su contenido y la denuncia social que presenta han hecho de la canción una auténtica revolución. Construida sobre el agudo de Gambino, el tema se mueve entre melodías alegres, con un matiz adoctrinante y un ritmo trapero que retumba en la cabeza el oyente.