1 de 7 Parece que Harry Styles podría haber encontrado de nuevo el amor. Desde hace unos días, algunos medios como Seventeen relacionan al ex One Direction con la modelo Kiko Mizuhara. De hecho, aunque ella negara conocerlo hace un mes, el pasado 1 de febrero (día del cumple de Styles), estaban juntos. Además, el británico se ha quedado unos días en Tokio donde reside ella. ¿Coincidencia? No lo creemos. Ya sabéis, cuando el río suena... Pero, ¿quién es ella?