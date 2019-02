5 de 11 Cuando “ver una serie en casa” es sinónimo de sexo, lo mejor es que no pongáis una que no hayáis visto nunca. Por eso, siempre podéis tirar de hemeroteca y poner clásicos como Friends. Acaso existe alguien en el mundo que no le guste esta sitcom y si es así, ¿qué haces saliendo con ese tipo de persona?