Taburete con DVicio y Panic! At The Disco, candidatos de la semana

La música nunca deja de sorprender, y más en unos tiempos en que las colaboraciones están a la orden del día. Pese a todo, no es habitual que se junten dos grupos para grabar una canción. Y es lo que han hecho DVicio y Taburete: juntos firman 5 sentidos, tema que es candidato esta semana a entrar en la lista de LOS40.

5 sentidos culmina la relación de las dos bandas, que se conocieron en una presentación de nominados a LOS40 Music Awards, volvieron a coincidir en México y, una noche de copas en casa de Willy Bárcenas, cogieron unas guitarras y un cajón shaker y compusieron esta canción. Todo eso lo contaron en una entrevista exclusiva a LOS40. Ahora solo falta rubricar esta bonita amistad incluyendo el single en la lista, para lo cual necesitan de tu apoyo: usa el HT #MiVoto40.

El otro candidato de esta semana es el grupo de rock alternativo Panic! At The Disco. Formados en Las Vegas, y con el cantante Brendon Urie al frente (es el único componente original que queda), les contempla ya una larga trayectoria: publicaron su primer álbum, A fever you can’t sweat out, en 2005.

De Brendon Urie podemos contar cosas muy curiosas, como que en 2008 compuso una canción para Coca-Cola (Open happiness), y que durante una actuación en el festival de Reading, en 2006, le golpearon en la cabeza con una botella, perdió el conocimiento, pero cuando despertó terminó la actuación como si nada. Ahora se han sacado de la chistera un temón titulado High hopes, que ha sido top 5 en Estados Unidos y con el que pueden estrenarse en nuestra lista si reciben apoyos suficientes con #MiVoto40. ¡Suerte a todos!