Aunque no te lo creas, estas canciones eran Número 1 hace diez años

Que el tiempo pasa muy rápido es algo que todos sabemos. Aunque solemos intentar no pensar en ello, hay veces que sólo hace falta recordar las canciones que escuchábamos años atrás para darnos cuenta de que sí: el tiempo vuela.

¿Qué temas eran esos que reproducíamos una y otra vez hace diez años? ¿Cuáles eran los Número 1 del año 2009? Aunque parezca lejano, en esa época artistas como Nelly Furtado o Carlos Baute eran los que más triunfaban en nuestro país.

Si miramos la lista de LOS40, en 2009 llegaron a lo más alto temas como Manos al aire o Colgando en tus manos. Pero estas no fueron las únicas canciones que se colocaron en el TOP 1, claro.

En el terreno artístico de nuestro país, Amaia Montero triunfaba con Quiero Ser, Estopa con Hemicraneal, El Canto del Loco con Peter Pan o David Bisbal con Soy Esclavo de tus Besos.

El panorama musical internacional destacaba gracias a temazos como The boy does nothing de Alesha Dixon, Hot n cold de Katy Perry, I'm yours de Jason Mraz o Poker face Lady Gaga, temas que quizá no recordabas que ya cumplían diez años.

Beyoncé con Halo, Milow con Ayo technology, Efecto Mariposa con Por quererte o Macaco con Moving también fueron Número 1 de la lista de LOS40 en 2009.

¿Esperabas que todas estas canciones cumpliesen 10 añazos este 2019? Aunque muchas las seguimos escuchando, otras parecen bastante lejanas. Eso sí, ¡nunca está de más recordar temazos como todos los anteriores!