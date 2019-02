Luisita y Amelia (Amar es para siempre): “Estamos muy sorprendidas de las fronteras que está traspasando esta historia”

Un buen día alguien decidió escribir un tuit pidiendo que YU entrevistara a Paula Usero y Carol Rovira, las actrices que dan vida a Luisita y Amelia en Amar es para siempre, la telenovela diaria de Antena3 que ya lleva más de 1500 capítulos.

El fenómeno empezó a viralizarse hasta convertirse en TT y Dani Mateo no dudó en aceptar el reto de invitar a estas dos actrices que dan vida a dos personajes que mantienen una trama lésbica.

“Estamos muy sorprendidas de las fronteras que está traspasando esta historia”, reconocía Carol. “De tener 25 seguidores en twitter he pasado a tener, ahora, todo el rato números en la campanita”, añadía Paula. Y es que no solo en España, en varios países latinoamericanos siguen los pasos de estas dos chicas.

Empiezan a sentir la responsabilidad de haberse convertido en el escaparate de un colectivo que sigue luchando por normalizar su situación. “Hasta ahora no habíamos sentido la responsabilidad pero, de repente, ves todo el ruido que está haciendo y sí que da un poco de respeto”, confesaba Carol.

“Al tener el micro y poder hablar y ser el ejemplo para mucha gente nos sentimos con la obligación de que tenemos que hacerlo bien y de no fallar a esa gente”, admitía Paula.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CAROL ROVIRA 🎬🎤 (@carolrovira) el 20 Dic, 2018 a las 5:07 PST

Amar es para siempre es una de esas series que absorben el tiempo de sus actores, es lo que tiene ser de emisión diaria. Y después de tanto tiempo ha ido forjando leyendas en torno a su reparto. Paula y Carol confesaron alguna. “Hay gente que a lo largo de estos años se tomaba ciertos privilegios a la hora de trabajar, no voy a decir nombres, obviamente, porque si no me crujen, pero había gente que iba sin estudiar”, reconocía Paula.

“El conductor tuvo que entrar en casa de algún actor que le dejaba la llave debajo de la alfombra, ya sabía él que tenía la llave allí”, aportó Carol.

Paula lleva en la serie desde noviembre de 2017. Amelia llegó un poco más tarde, en agosto de 2018 y ahora es una de esas parejas que ha conquistado a la gente más joven y al público LGTBi. “Recibimos mensajes casi a diario de gente…no sé, ayer una mujer que ha estado casada muchos años me dijo que gracias a nuestra serie ha decidido contarle a su marido que es lesbiana, y tiene hijos”, explicaba Carol.

Las actrices hablaron de sus manías en el rodaje o de si se habían sentido atraídas la una por la otra grabando alguna escena.