Justin Bieber y Hailey Baldwin conceden su primera entrevista y hablan de su matrimonio, adicciones y luchas

El verano de 2017 Justin Bieber canceló los conciertos que quedaban de su gira para retirarse y centrarse en sí mismo. Desde entonces se ha mantenido prácticamente separado de la música y lo que más ha dado que habla ha sido su relación cada vez más intensa con la Iglesia y, sobre todo en los últimos tiempos, su matrimonio con Hailey Baldwin.

Ambos acaban de protagonizar su primer reportaje, juntos. Serán portada de marzo en Vogue y han concedido una entrevista en profundidad en la que han hablado de sus luchas, sus problemas, sus adicciones y, sí, su relación que ha culminado en boda. Ahora posan juntos y completamente enamorados, hasta conjuntan su ropa.

Hace más de dos años que Bieber no se enfrentaba a una entrevista de este tipo y se ha mostrado de lo más sincero lo que ha hecho que muchos valoremos sus palabras. Estos son algunos de los puntos que ha tratado.

#Falta de confianza. Bieber ha tenido que lidiar con su pasado, con el hecho de que su madre se pasara gran parte de su vida deprimida y con que su padre tuviera problemas de ira. Cosas que le hicieron permanecer enojado y que le crearon una importante falta de confianza.

“Me ha costado tanto confiar en la gente”, explica, “he luchado contra la sensación de que la gente me está utilizando o que no está realmente ahí para mí. También con el hecho de que los periodistas buscan sacarme algo para usarlo en mi contra. Uno de mis grandes objetivos es confiar en mí mismo. He tomado algunas malas decisiones para mí y mis relaciones y esos errores han afectado mi confianza y mi juicio. Me ha costado incluso confiar en Hailey”.

#Cómo se conocieron. La primera vez que coincidieron fue en un programa de televisión para el que Alec Baldwin consiguió entradas para su sobrina. El padre de Hailey y la madre de Justin se hicieron amigos e intentaron conectar a sus hijos. Pero en aquel momento la cosa no cuajó mucho.

La cosa cambió un día en el que coincidieron en la Iglesia unos años después. “Un día, Justin entró en Hillsong y me dijo: 'Oye, te hiciste mayor'. Yo dije: 'Sí, ¿qué pasa?' Con el tiempo, se convirtió en mi mejor amigo. Estaba corriendo con él como su amiga, pero no estábamos saliendo en plan romántico”, explica ella.

Acabaron saliendo aunque la cosa no salió bien y hubo traiciones por medio sobre las que todavía están trabajando.

#Reencuentro. Reconocen que hubo un tiempo en el que no podían ni coincidir en el mismo sitio y si uno entraba, el otro salía. Pero en junio de 2018 se reencontraron en una conferencia en Miami organizada por Rich Wilkerson Jr, el pastor que ofició el matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West. “El denominador común, te lo prometo, es siempre la Iglesia. En aquel momento ya habíamos pasado el drama. Solo le di un abrazo. Al final de la conferencia, él estaba como, ‘¿no vamos a ser amigos?’ y yo estaba como, ‘¿no lo somos?’ En un mes él me había puesto un enorme anillo de diamantes en forma de óvalo en el dedo”, recuerda Hailey.

#Adicciones. La adolescencia de Justin Bieber estuvo llena de travesuras y gamberradas que fueron haciendo bola en la prensa hasta convertirlo en un joven intratable, prepotente y maleducado. “Me encontré haciendo cosas de las que estaba muy avergonzado, era super promiscuo y creo que usé Xanax porque estaba avergonzado”.

Reconoce que las drogas pusieron una pantalla entre lo que estaba haciendo y lo que era y que todo se volvió oscuro. “Creo que hubo momentos en los que los chicos de seguridad llegaban por la noche para controlar mi pulso y ver si todavía estaba respirando”.

#Celibato. Justin Bieber reconoce que tenía “un problema legítimo con el sexo”. Lo explica como una especie de adicción que había dejado de proporcionarle placer. Así que decidió dejar el sexo para sentirse más cerca de Dios. “Él no nos pide que no tengamos relaciones sexuales porque sea una regla o algo así, es como una forma de protegernos del dolor. Creo que el sexo puede causar mucho dolor. A veces las personas tienen relaciones sexuales porque no se sienten lo suficientemente bien, porque carecen de autoestima. Las mujeres hacen eso y los chicos también. Quería volver a dedicarme a Dios de esa manera porque sentía que era lo mejor para mi alma. Y creo que Dios me bendijo con Hailey”.

#Matrimonio. Hailey admite que las primeras semanas de su matrimonio se sintió muy sola y echó mucho de menos a sus padres aunque llevaba tiempo sin vivir con ellos. Sintió que se había convertido en el rival de millones de chicas y sintió que la gente en redes sociales quería que su historia fracasara. “Oré para sentirme en paz con la decisión que había tomado y ahí es donde aterricé. Lo amo mucho, lo he amado durante mucho tiempo”.

Reconoce que no tuvieron sexo antes del matrimonio y que quizás, el haberse casado el pasado septiembre en un juzgado de Manhattan, fue en parte por acabar con ese celibato.

#No es religioso. Se ha hablado mucho de la vinculación de Justin a la Iglesia pero él asegura que no se considera religioso. “Eso confunde a mucha gente. Creo en la historia de Jesús, es así de simple. Pero no creo en todo el elitismo religioso y la pretensión de que por ir a la Iglesia eres mejor que otros, como si tuvieras que ir y vestirte de cierta manera. Me pongo sensible cuando surge el tema porque la religión ha sido muy perjudicial para mucha gente. No quiero que piensen que defiendo las injusticias que ha cometido y sigue cometiendo la Iglesia”.

#La música. “Sólo pensar en la música me estresa”, asegura, “he tenido éxito desde que tenía trece años así que no tuve realmente la oportunidad de encontrar a gente que estuviera al margen. Sólo necesitaba algo de tiempo para evaluarme a mí mismo: quién soy, qué quiero de mi vida, de mis relaciones, quién quiero ser…cosas que cuando estás tan inmerso en el negocio de la música sueles perder de vista”.

#El futuro. Está claro que en esta pareja él es el emocional y ella la racional y están intentando encontrar el punto de equilibrio. “Somos dos jóvenes que aprendemos sobre la marcha”, asegura ella, “no me voy a sentar aquí para mentir y decir que todo es una fantasía llena de magia. Siempre va a ser difícil. Es una elección. No lo sientes así todos los días. No te levantas todos los días diciendo, ‘estoy absolutamente enamorada y eres perfecto’. Eso no es lo que significa estar casado. Pero hay algo hermoso de todos modos, querer luchar por algo, comprometernos a construir algo con alguien. Somos muy jóvenes y eso es un aspecto aterrador. Vamos a cambiar mucho, pero estamos comprometidos para crecer juntos y apoyarnos mutuamente en esos cambios. Así es como lo veo. Al final del día, también es mi mejor amigo, nunca me canso de él”.