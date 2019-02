1 de 8 Ariana Grande ha lanzado nuevo disco, Thank U, Next, este viernes. Pero no solo eso, para deleite de sus fans, también ha estrenado videoclip, Break up with your girlfirend, I'm bored. La artista ha apostado por contar la historia de un triángulo amoroso en su nuevo clip. Para ello ha apostado por dos modelos que muchos y muchas nos hemos preguntado quiénes son. Porque sí, ¡seguramente has visto al chico antes!