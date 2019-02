1 de 14 Si en una de sus últimas actualizaciones la red de mensajería incluía a las parejas del mismo sexo, esta vez presenta una novedad igual de necesaria: personas de diferentes etnias y géneros cogidas de la mano. Con este emoticono podremos representar tanto relaciones internacionales como la propia unión entre la gente de todo el mundo. We are the world, we are the children.