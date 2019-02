2 de 12 Belcalis Almánzar, de nombre artístico Cardi B, ha estado nominada 7 veces, 5 de ellas este año. La rapera estadounidense tiene posibilidades en las categorías de: grabación del año con I Like It, en la que colabora con J Balvin y Bad Bunny, álbum del año con Invasion Of Privacy, también nominado en la categoría de mejor disco de rap, o mejor actuación de un dúo o grupo con Girls Like You. También podría llevarse el Grammy a la mejor performance de rap con Be Careful.