2 de 8 Con 16 años ya causaba tanta sensación que los contratos con discográficas le llovían. Aceptó el de Clive Davis, fundador de Arista Recors, y así comenzó su camino a la fama. Tenía 22 años cuando lanzó su primer disco. Fue el primero de siete, y ya con él llegó al número 1 en las listas de éxitos y de ventas. Es la única artista que posicionó siete canciones consecutivas en el primer puesto en la lista de 100 Éxitos de Billboard. Eran: Saving All My Love For You, How Will I Know, Greatest Love Of All, I Wanna Dance With Somebody, Didn't We Almost Have It All, So Emotional y Where Do Broken Hearts Go.