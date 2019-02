Cristina Boscá: “Lo de Barei me parece maravilloso porque yo nunca había visto a nadie sacarse leche”

Los que cada mañana se despiertan con Anda ya saben de sobra que Cristina Boscá es madre primeriza y que no tiene problemas en compartir el crecimiento de su hijo y sus sensaciones con la maternidad con todo el mundo. Es de esas personas que tratan de normalizar una situación cotidiana con la que se identifican muchas mujeres.

Y eso incluye la lactancia. Esta semana Barei, que ha sido madre reciente de mellizos, se marcaba un baile con su sacaleches, un utensilio que no suele verse en público y que no todo el mundo conoce.

Cada vez hay más rostros conocidos de mujeres que quieren desterrar los tabús que hay en torno a este tema y nuestra locutora es una de ellas. No duda en hablar con total naturalidad de su experiencia con la lactancia.

¿Qué te parece que Barei se haya marcado un baile con su sacaleches?

Me parece maravilloso porque yo nunca había visto a nadie sacarse leche. Miento, solo a una compañera de trabajo y en el baño y le dije ‘¿por qué te sacas leche aquí en el baño? Qué rabia, me parece hasta anti higiénico’. Y me contestó, ‘¿dónde me lo saco?’. Así que estos gestos me gustan porque vemos cómo es un sacaleches, tenemos más posibilidades de ver cómo se hace porque viendo aprendes mucho, si no, te sientes tonta, torpe, que no te sale…y poco respaldada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Barei (@bareimusic) el 2 Feb, 2019 a las 10:13 PST

A ti también te hemos visto en alguna foto con el sacaleches, ¿cuál es el mensaje?

El mensaje es que si estoy haciendo radio, pongo tres canciones y tengo que sacarme leche, que no tenga que ir al baño. Que mis compañeros pueden ver un sacaleches sin que les pase nada.

La lactancia materna cada vez es un acto más público, ¿es el objetivo?

Creo que hay muchos problemas con la lactancia materna porque no hemos visto a nadie hacerlo. El ejemplo nos cuesta mucho trabajo encontrarlo en nuestro entorno. Es casi algo que hay que tapar, no mires, que se molesta a la madre, es algo muy íntimo…no, es algo normal que deberíamos ver constantemente y sería más fácil y menos traumático, si quieres, dar leche a tus hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Boscá (@cristinabosca) el 8 Ene, 2019 a las 11:08 PST

Kate Hudson, Natalia Sánchez, Barei, tú…cada vez sois más las que intentáis normalizar esta situación, ¿ayuda ver rostros conocidos?

Dafne también lo hizo. Pienso que ayuda muchísimo. A mí me escriben muchas madres que me dicen ‘es verdad, yo lo hacía en el baño pero tienes razón, lo voy a hacer en la oficina delante de mis compañeros y compañeras y sin pedirles permiso’. Claro que sí, ¿por qué hay que pedir permiso? Es el alimento de tu hijo. No estás con él, te sacas leche. Están con el ordenador y te sacas leche. Otra cosa es que tú quieras estar más tranquila, pero no en el baño.

¿Has notado que alguien te miraba raro por compartir estos momentos?

Lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a que me miren raro, entonces no me sorprende. Sí que es verdad que como a mí me resbala todo, aprovecho. A veces lo he hecho por provocar. A veces digo, ‘llevo aquí el sacaleches’ y se quedan como ‘ohhh’ y les digo, ‘¿nunca has visto un sacaleches?’, y lo saco y lo explico. Yo soy más exagerada y como tengo la posibilidad de mostrarlo en público con más impacto con otras personas, pues lo hago.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kate Hudson (@katehudson) el 12 Ene, 2019 a las 5:27 PST

¿Entiendes que haya mujeres que prefieran no compartir esos momentos?

Claro, y entiendo perfectamente que no quieran dar el pecho. Lo entiendo perfectamente. Yo quería darle el pecho porque todo el mundo te dice que es lo lógico y la mejor forma de crear la microbiota del bebé y que crezcan más sanos pero tampoco hay tanta diferencia, que cada uno haga lo que quiera. Si es cierto que cuando lo intenté, funcionó, se cogió bien, yo no tenía ningún trauma, todo bien, no me dolía. La primera semana fue dura, la segunda también. Me pasé el día viendo vídeos del pediatra Carlos González, el que ha escrito Un regalo para toda la vida. Explicaba cómo colocar al bebé, muchos trucos que mi madre, que me había dado el pecho, no recordaba y no sabía cómo explicarme. Como en mi entorno, poca gente, tuve que ir a youtube.

Hasta que una no es madre no se da cuenta de las cosas que acarrea tener un bebé, en muchas ocasiones, porque se han escondido y sólo se ha sacado el lado bueno de los embarazos y la lactancia, ¿tú cómo lo has vivido?

Sola. Mi hermana ha tenido un bebé un mes después de mí y yo le iba avanzando información pero cada mujer es un mundo y cada bebé otro. Mi madre es de la época de ‘un poquito de teta, pero en seguida fórmula e independencia’. Estaba todo el rato, ‘tanta teta, tanta teta, a demanda… yo te daba cada tres horas y ya está, y tú todo el día liada’. Y yo le decía ‘mamá, la ciencia se actualiza, es lo que hay’. Me faltaban referentes e intenté suplirlo con youtube.

¿Una es menos sexy por dar el pecho a su hijo?

Qué pregunta…yo pienso que sí pero es terrible decir esto. Yo ahora mismo no me siento sexy. Ahora mismo no es un objetivo para mí ser sexy si es que en algún momento de mi vida lo ha sido. No es algo que entre en mis planes, ni me lo planteo, ni pienso en las mujeres como algo sexy, es un adjetivo que debería estar tan vinculado a la mujer. Antes de ser sexy se pueden ser otras cosas antes. Puedes ser sexy para una persona pero creo que no es algo deseable que todo el mundo te vea sexy, por lo menos para mí no.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Boscá (@cristinabosca) el 6 Ene, 2019 a las 2:50 PST

¿Tú hasta cuando te planteas la lactancia?

Eran seis meses de lactancia exclusiva pero luego, lo que nadie te dice es que no es un grifo que se cierra. A mí me gustaría que cuando tenga un año, parar. 6 meses de lactancia exclusiva y otros 6 de complementaria y poco a poco ir reduciendo de manera natural y sin ningún tipo de trauma para nadie, la lactancia. Pero empiezo a pensar que igual se me alarga porque no quiero darle sofocos ni berrinches y yo estoy feliz. Pero no quiero estar dos años.

Sobre cómo lleva una la maternidad siempre hay muchas opiniones, que se lo digan a Soraya que la critican cada dos por tres, ¿la mejor postura es pasar o es difícil no encenderse?

Los comentarios que más ofenden son los comentarios de tu familia y entorno cercano que nos pasa a todas. Esto multiplicado en redes, todas las madres quieren opinar. Cada vez que saco una foto de mi bebé empieza el debate de por qué lo muestras, por qué no lo muestras, lo llevas en una mochila que no es. Yo leo y contesto cuando me apetece pero en realidad me da igual. El mundo de seguidores, intento sacar lo bueno, porque la verdad es que se aprende mucho. Me pasó con la mochila, yo la llevaba en una mochila no ergonómica, no es la muerte y hablé con la pediatra y escogí otra cosa. Me vino bien pero se volvieron locos al principio.