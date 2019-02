Bonnie Tyler se rodea de estrellas en su nuevo disco

Ya son 16 los álbumes de estudio que Bonnie Tyler ha lanzado a lo largo de su dilatada carrera, y está a punto de sacar a la venta otro con una colección de canciones completamente nuevas. Between The Earth And The Stars estará disponible el 22 de marzo y cuenta con colaboradores de lujo.

Rod Stewart es uno de los grandes nombres que acompañan a la intérprete de Total Eclipse of the Heart, que se une a ella en el dueto Battle of the Sexes. También cuenta con la colaboración de Cliff Richard y Barry Gibb, uno de los fundadores del grupo Bee Gees. Las tres canciones en las que Bonnie está acompañada están escritas por Amy Wadge, autora de los mayores éxitos de Ed Sheeran, y que también ha trabajado con Camila Cabello y muchos más.

Bonnie ha comentado sobre este álbum: “Comencé a cantar en abril de 1969 y trabajé seis noches a la semana durante 7 años antes de ser descubierta por un buscador de talentos llamado Roger Bell. Vino a Gales desde Londres para escuchar a un cantante masculino del que le habían hablado, pero como había dos pisos en el club nocturno, entró y me oyó cantar. Ese fue el comienzo de mi maravilloso viaje. He actuado en todo el mundo y todavía me encanta tocar el escenario y entretener a mis fantásticos fanáticos. Sin embargo, era el momento adecuado para volver al estudio, pero sabía que, para cumplir 50 años de desempeño, tenía que entregar algo realmente especial. ¡He hecho justo eso! El nuevo material está sonando increíble".

Catátula de 'Between The Earth And The Stars', de Bonnie Tyler / earMUSIC

Between The Earth And The Stars es más que un retorno a la forma para la cantante conocida en todas partes por sus éxitos que definen el género. Recibió un récord Guinness para el álbum Faster Than The Speed of Night que la convirtió en la primera mujer británica en debutar en el número uno en la lista de álbumes del Reino Unido.

Después de ser descubierta en Gales, la carrera de grabación de Bonnie Tyler comenzó en 1976 con su primer sencillo, y su álbum debut se lanzó al año siguiente. Con una voz potente y reconocible al instante que combina fuerza, potencia y rango, la estrella de Tyler se elevó gradualmente gracias a una serie de grandes canciones que la expusieron lentamente a una audiencia cada vez mayor tanto en el Reino Unido como en Europa. Sin embargo, fue cuando se unió a Jim Steinman para Total Eclipse of the Heart y, de hecho, Holding Out For A Hero, cuando la carrera de Bonnie Tyler realmente despegó. Ella nunca ha mirado atrás.

Bonnie Tyler ha lanzado ya la primera canción, Hold On, que es una emocionante prueba de lo que podemos esperar de su nuevo álbum. Este es el vídeo de la canción: