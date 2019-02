Si no sabes qué serie ver estos días, Andrea Compton te deja cuatro recomendaciones

Andrea Compton es una apasionada de las series y se nota cada vez que habla del tema. Por eso tiene su propia sección en YU para dejar sus recomendaciones. Así que, si no sabes qué ver este finde, toma nota porque nos ha propuesto cuatro opciones.

#1. Marie Kondo en Netflix. “Esta mujer, esta japonesa, que tiene 34 años, que es la hostia, es una mujer empresaria, ella hace todo, tiene un libro por el que es famosa que tiene 4 millones de copias en 33 países y no necesita nada. Esto es, ha dicho, una cosilla más, me ponen el programa en Netflix”, explica Compton.

Kondo se traslada a las casas desastrosas de algunas familias para poner orden, “tiene trucos para hacer, como las camisetas dobladas en triángulos, o te dice que tires la ropa que no te hace feliz”.

#2. Dead and nightingales en HBO. El protagonista es Jamie Dornan, el de 50 sombras de Grey que tiene enamoradas a millones de mujeres, “que si la serie no te va y el chiquillo te va, pues adelante”, reconoce Compton.

“La protagonista se parece a Marilia de Operación Triunfo, yo la veo y es igual”, admite. El caso es que da vida a una joven de 23 años en la Irlanda de 1800 “que tiene un padre cabrón y se enamora de Dornan”.

En total son 3 capítulos “de traición, hostias, traición, amor…”.

#3. Titanes en Netflix. Una serie que cuenta la historia de Robin que ya se ha cansado de Batman y de Gotham y se convierte en agente de policía, “pero lo dura poco”.

Son 11 capítulos “estupendos para la chavalería y para la gente que se siente chavala siendo mayor”, asegura Compton.

#4. Into the dark en HBO. Una serie compuesta por 12 capítulos divididos en tres secciones que no tienen que ver una con la otra. La primera se centra en Halloween, la segunda en Acción de Gracias y la tercera, en Navidad.

“Es de terror, la fotografía es maravillosa, pero tiene un poco de comedia”, reconoce la experta. Y además, tiene el añadido de que los tres capítulos de Navidad los ha hecho Nacho Vigalondo.

Dani Mateo tiene cosas que aportar a estas recomendaciones, dale al play y échate unas risas. Luego, elige lo que quieres ver.