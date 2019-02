Ruido Paraíso y La Bien Querida presentan su ‘Milagro’

Seguro que conoces a Aníbal Gómez, bien por haberle visto en programas como Muchachada Nui, bien por haberle escuchado en Ojete calor o, incluso, por haber seguido sus pasos en papel de colaborador de YU. El caso es que ahora tiene nuevo proyecto: Ruido paraíso, un proyecto musical que acaba de publicar su primer álbum: Gran Atlas.

“Es un disco que tiene unas canciones que, de alguna manera, reflejan las cosas que yo no podía contar con mis otros grupos”, reconoce el artista.

En cuanto al nombre que ha escogido, hay una explicación: “No me quería llamar Aníbal Gómez en solitario porque eso siempre ha sonado un poco a Alejandro Sanz, que ya quisiera yo su cuenta bancaria, pero Ruido Paraíso tiene misterio. Yo quería hacer algo como con ruido pero pop y este concepto me va muy bien”.

En cuanto a la temática o concepto de este nuevo trabajo aclara que en él “hablo de rupturas emocionales que incluso no las he vivido yo porque soy muy de ir captando de los dramas míos y de los de los demás. He hablado de lo que me ha dado la gana porque esto tampoco me da de comer, si quiero hacer una ranchera tecno, la hago”.

Uno de los temas se llama Romería de los muertos. “Estaba leyendo un libro de Jesús Carrasco que se llama Interperie y es de estos libros que te emocionan muchísimo y tenía una serie de imágenes de un niño que está perdido. A mitad de la noche me levanté y tenía una especie de nana pero macabra y eso mezclado con tambores de Semana Santa, pensé que quedaría guay”, explica.

No es el único proyecto musical de Aníbal, también es la mitad de Ojete Calor y Dani Mateo quiso saber cuáles son las cosas que tienen en común. “Ojete calor es una persona que se llama Aníbal Calor que va con Carlos Ojete y yo soy uno de los representantes que habla porque Ojete Calor no son muy dados a las entrevistas. ¿Qué tienen en común? Supongo que las dioptrías”, aclara.

Colaboración con La Bien Querida

Junto al disco ha publicado un tercer single, Milagro que comparte con La Bien Querida. “Aníbal me pasó la canción y la escuché. Dije ‘una ranchera tecno, me encanta’”, explica la cantante.

En cuanto a cómo llegó al disco, Aníbal lo tiene claro: “Ha sido un poco la casa por el tejado, lo cierto es que nos hemos conocido un poco mejor después. Estando en el estudio de Guille Mostaza yo dije ‘tengo una canción que me encantaría que cantase Ana, La bien querida’ y, mira tú por donde, que Guille es amiga de Ana”. Bastó una llamada para incluirla en el proyecto.

El single ha salido en formato vinilo. “Ahora todos los modernos… si no tienes vinilo, no eres nadie”, asegura La bien querida.

Si quieres conocer algún detalle más del disco, como la foto de portada, que tiene su historia, no dudes en darle al play.