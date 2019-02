Parece que la fiebre por Dragon Ball no está muerta en nuestro país, ni mucho menos, como así indican los resultados de la taquilla.

Dragon Ball Super Broly se estrenó este pasado fin de semana, durante sólo 3 días, y esperemos que viendo los resultados no se arrepientan de ello.

El largometraje se metió entre las 5 más vistas, superando por poco el millón de euros, que no es moco de pavo.

Dragon Ball Super Broly es un éxito en taquilla

Bajo el mismo techo, de producción española, y Green Book, una de las películas con más nominaciones a los próximos Oscas, han sido las únicas que la han batido en taquilla, quedando Broly por delante de Creed II y Glass.

Estas cifras son un hito para el anime en España, donde ninguna película había alcanzado tal repercusión. Dragon Ball Super Broly ya había logrado unas muy buenas cifras en Estados Unidos y Latinoamerica, pero aquí no se esperaban cifras tan altas.

No hay duda de que un gran número de fans que crecieron con la serie, entre los que se encuentra quien escribe, se lanzaron en masa para poder disfrutar de las aventuras de Goku, Vegeta y compañía en la gran pantalla, y sin duda hay padres que querrán meter a sus hijos en el mundillo del anime con ella.

De la peli, os diré sin dudar que a nivel de animación no tiene rival; se notan los millones de yenes que han volado en la producción y hay grandes ideas detrás de este ‘reboot’ para el personaje de Broly. Me faltó algo de emoción al final, como acostumbrábamos a ver en las pelis de Dragon Ball antaño, algo anti-climático para mi gusto. Por otra parte, si los trailers no me hubieran contado TODA la película, habría sido una experiencia mucho más gratificante de lo que fue. ¿De verdad era necesario enseñar a Gogeta en los carteles promocionales y trailers de la película?

Pero bueno, bien…

