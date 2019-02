María Villalón, tras ganar ‘TCMS 7’: “Me quedo con haber cantado junto a Pablo Alborán”

María Villalón se ha convertido en la ganadora de la edición más igualada de la historia de 'Tu cara me suena'.

Ha sorprendido, semana tras semana, con imitaciones que dejaban boquiabierto al jurado, se impuso a las también extraordinarias Mimi Doblas, Soraya Arnelas, Carlos Baute y Jordi Coll.

Y aunque asegura que no se lo esperaba, ya es el segundo talent que gana tras triunfar en 'Factor X'. Hablamos con ella sobre todo esto:

¿Cómo describirías tu experiencia en 'Tu cara me suena 7'?



Ha sido la mejor experiencia de mi vida. Lo he disfrutado porque he tenido la suerte de compartirla con los 8 compañeros magníficos que he tenido. He aprendido personal y profesionalmente. Me he enfrentado a retos que en la vida pensé que haría y he superado retos.

Me he enfrentado a retos que en la vida pensé que haría

Hemos hecho un programa con todo el cariño del mundo y este me ha cambiado la vida.

¿Mejor experiencia que la de 'Factor X'?

Factor X fue increíble, y me volvería a presentar otra vez, pero era muy pequeña. Tenía 17 años y no vives las cosas igual. Ahora tengo 29 y eres mucho más consciente de todo. Lo he disfrutado más.

Ha sido la edición más igualada, eso tiene aún más mérito...



Tanto Carlos,como Soraya, Mimi y Jordi, podrían haber ganado y habríamos sido felices. Han hecho imitaciones brutales, son animales de escenarios y se han hecho un programón. Nos daba igual quién ganara porque lo importante había sido la experiencia.

Pero eso también lo hizo maravilloso porque hasta el último momento se vio el cariño que nos tenemos y eso se aprecia en el vídeo, cuando dicen que era la ganadora y todos se abalanzan sobre mí, alegrándose de corazón.

¿Quién creías que iba a ganar?

En las últimas semanas pensaba que iba a ser Carlos el ganador. Por eso cuando quedamos los dos, tenía claro que iba a ser él. Daba por hecho que se lo iba a llevar, porque yo era casi la más desconocida de la edición, lo más inesperado...

Pero, de verdad, que es bonito sentir que ellos querían que fuera yo para que tuviera la oportunidad que estoy teniendo.

¿Con qué actuación te quedas de todas las que has hecho?

Para mí la más emocionante fue cuando canté con Pablo Alborán. Fue el momentazo mágico de mi vida. Y más pudiendo imitar a Carminho, que es una de mis fadistas favoritas, no podía ni tragar saliva.

¿Y la imitación más complicada?

Vocalmente fue la de Antonio Molina, en mi vida había cantado algo tan difícil como eso. También me pasó con la de Lele Pons porque no había bailado nunca, era mi punto débil. La coreografía fue mi gran reto y eso es de las cosas guays del programa, que haces cosas que nunca creíste que llegarías a hacer.

¿Vais a colaborar en proyectos futuros con algunos compañeros?

Precisamente ahora estamos preparando con Manu Sánchez un espectáculo precioso que se llamará "Desde ayamonte hasta fado", con Carlos Cano como hilo conductor, y recorreremos los teatros cantando las mejores coplas y fado.

Por supuesto estarán presentes algunas de las imitaciones míticas que hemos hecho en el programa y esperamos estrenarlo hacia mayo.

Eres la nueva reina de los talents porque ya has ganado dos (Factor X y TCMS), ¿desvelanos tu secreto?

(Risas) Secreto ninguno, en ambos he sido yo misma y es lo importante. Ser natural y mostrarse así.

¿Cuál es el próximo talent en el que te gustaría participar?

¡Masterchef! Me encanta la cocina pero si me sacas de las latas de atún soy un desastre, así que sería divertido estar en él, aunque seguro que no lo gano (risas).

Intentaste ir a Eurovisión hace unos años, ¿te presentarías de nuevo?

Ahora mismo no me lo planteo. Nunca se sabe en un futuro pero ahora mismo no.

¿Qué te parece la apuesta que llevamos este año?

Me encanta y creo que nos va a sorprender mucho. Cuando vi la gala ya aposté por ella así que voy a muerte con La Venda y Miki este año.