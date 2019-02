Kacey Musgraves triunfa en los Grammy… ¿La próxima Taylor Swift?

Si nos ponemos a pensar en los orígenes de Taylor Swift, irremediablemente pensamos en country. Y es que la cantante dio sus primeros pasos en este género tan puramente norteamericano. Pero poco a poco se fue acercando al pop donde se ha quedado definitivamente.

En la última edición de los Premios Grammy hemos echado el ojo a Kacey Musgraves a la que puede que todavía no conozcas demasiado pero de la que vas a escuchar hablar mucho. Lo suyo también es el country aunque, como ya hiciera Swift hace unos años, se ha ido acercando al pop. Eso sí, todavía sigue manteniendo sus raíces a través de banjos y mandolinas que siguen sonando en sus canciones.

Tiene 30 años, es texana y aunque debutó en 2002, su popularidad empezó a crecer a partir de 2007 tras participar en el talent show Nashville Star (aunque quedó séptima) y publicar un álbum homónimo.

Su último disco, Golden Hour, ha sido elegido como el mejor del año por encima de los trabajos de Cardi B, Brandi Carlile, Drake, H.E.R., Post Malone, Janelle Monáe o la banda sonora de Black Panther que también estaban nominados en esta categoría.

Alicia Keys felicitando a Kacey Musgraves por sus Premios Grammy. / John Shearer / Getty Images for The Recording Academy

Pero no ha sido el único premio. En la categoría country se ha llevado también el de mejor álbum, además del de mejor canción y mejor interpretación solista.

En la vertiente más conservadora de este género que tiene su base en Nashville no es de las más queridas y es que ha roto con muchos de los estereotipos de un sector que algunos consideran demasiado anclado en el pasado.

En sus letras no es extraño escucharla haciendo una defensa del consumo de marihuana o apoyando las relaciones homosexuales. Temáticas que se salen de vaquero salva a damisela, tan habituales en el country.

“Creo que acusarme de rebelde es un ataque simplista. Las cosas que canto no son comprometidas desde mi punto de vista, no canto por provocar. Yo hablo de cosas que me han causado una honda impresión, situaciones que están atravesando un montón de gente de todo el mundo”, apuntaba en una entrevista con Wall Street Journal.

Su relación con la música comenzó siendo una niña. Con tan solo 8 años ya componía sus propias canciones. De hecho creó Notice me para su graduación en el cole. Con 12, comenzó a dar clases de guitarra después de haber probado con la mandolina.

En esto de los Grammy no es nueva, de hecho, ya tenía dos estatuillas anteriores, la de mejor canción country, en 2014 y la de mejor álbum de country, en 2016. Pero la novedad es que este año ha actuado durante la gala.

Además de interpretar uno de sus temas ha compartido escenario con otros artistas como Miley Cyrus o Katy Perry en su homenaje a Dolly Parton. Precisamente Katy Perry es una de las artistas con las que ha compartido gira. También lo ha hecho con Harry Styles.

Katy Perry y Kacey Musgraves cantando en los Grammy 2019 con Dolly Parton. / Lester Cohen / Getty Images for The Recording Academy

Su popularidad va en aumento y aunque todavía le queda mucho para alcanzar la de Taylor Swift, no la perdamos de vista porque apunta maneras. De momento se ha llevado cuatro Grammy convirtiéndose en una de las protagonistas de la noche en la que estuvo acompañada por su marido, el también músico Ruston Kelly.