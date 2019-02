Cristina Boscá: “Mis perros me crean inquietud por el bebé pero me están dando una lección”

Cristina Boscá ocupa una de las páginas de la revista Cuore pero no por asuntos del corazón, o sí, porque su amor por los animales es lo que le ha llevado a protagonizar el reportaje en el que aboga por la adopción de los perros.

Se ha unido a El arca de Noé, tras recibir la llamada de Alejandra Botto, para denunciar la situación de muchos galgos que son abandonados en estas fechas tras acabar la temporada de caza. De hecho, las protagonistas, junto a ella, son Bimba y Lola, dos galgas que esperan ser adoptadas.

El tema de los animales domésticos siempre ha generado mucho debate y nuestra compañera de Anda Ya habla sin tapujos y con las ideas claras.

Esta semana te vemos en la Cuore completamente enamorada, aunque no como muchos puedan pensar.

Enamorada de Bimba y Lola que son dos galgas que están en la Fundación El arca de Noé y cada febrero, hay mucho abandono de galgos, porque se acaba la temporada de caza y aunque tengo a muchos cazadores enfadados porque lo dije en antena en Anda Ya porque dicen que generalicé con un sector entero. Yo no digo que todos abandonen, por suerte, sería una locura. Hay muchos cazadores que aman a sus perros y los cuidan, pero hay otros que no. Creo que en la medida de lo posible si pudiéramos cambiar esa conducta, que se sientan culpables y que los compañeros de su sector se lo reprochen, poco a poco, se podría cambiar esto.

Acompañas a Alejandra Botto, ¿qué relación tenéis?

Me escribió para ver si la apoyaba en esta causa y yo encantada, no la conocía personalmente. Hablan por ella las reacciones de los animales cuando la ven. Ella es la presidenta de El arca de Noé y cuando llega allí, tú no sabes cómo la quieren. Los perros se vuelven locos con ella. Los gatos, que no suelen ser cariñosos, se desviven por estar con ella. Ahí se ve el nivel de implicación que tiene.

¿De dónde viene tu implicación con El arca de Noé?

La he conocido ahora. Es preciosa. Cuando piensas en lugares de acogida de animales, te vienen a la cabeza imágenes desagradables porque en algunos lugares los hacinan y esta fundación es preciosa, es super bonita. Tiene mucho espacio para que corran, están super bien atendidos, eso no quiere decir que no haya necesidad de adoptarlos o apadrinarlos, que la hay, pero están muy bien atendidos.

¿Eres consciente de que le estás robando protagonismo a Dani Rovira?

(Risas) Supongo que él, todo lo que sea apoyo a los perros, estará encantado.

Tú tienes perros, ¿qué te aportan?

Tengo dos border collie, Anuka y Aslan…mucho cariño. Los animales nunca se enfadan contigo, te quieren. Bueno, hay que cuidarlos bien, claro para que te quieran y estén felices. Ahora lo que pasa es que me han dado bastante inquietud por el bebé pero me están dando una lección. Son más capaces de lo que creemos de adaptarse a las nuevas situaciones y a veces tenemos más miedo y poca información que otra cosa. Aun así jamás dejo a los perros con mi bebé sin supervisión.

El bebé se ha llevado el protagonismo que tenían tus perros en las redes…

Me preguntan mucho que por qué no saco tanto a mis perros en las redes. Sí que los saco pero los saco menos porque ahora tengo un bebé que estamos todos enamorados, hasta los perros. Siguen en mi casa pero tenemos mucho cuidado y me gustaría que esas imágenes que se ven de perros muy grandes con bebés, yo amante de los perros, no permitiría que mi bebé estuviera en un sofá con el perro, solos…tiene que quedar claro que son animales y que tienen que estar siempre supervisados.

Ahora conviven con tu hijo, ¿se llevan bien?

Él intenta tocarlos y tengo que explicarle que tiene que hacerlo suave. Tengo que frenarle porque les tira del pelo y es un perro… y el perro puede decir ‘oye, no me hagas esto’. Es que tienen mucho carácter mis perros y son muy mayores, pero lo están haciendo muy bien.

¿Los tuyos son adoptados?

No. Cuando pensábamos en tener un perro vimos la revista Todo perros y nos gustó uno que había en portada que no sabíamos de qué raza era. Descubrimos que era un border collie y había un criadero en Paterna, cerca de Valencia. Nos informamos y supimos que era muy familiar, no lo hacen para ganar dinero, no venden en ningún sitio, sólo tienen camadas cuando tienen familias que les gustan. Ya no tienen camadas. Era una familia que durante un tiempo tenía camadas y los vendía a gente que veía que se iban a comportar y somos todos como amigos. Hacían cursos de pastoreo, de adiestramiento. Fuimos a un curso de adiestramiento, nos enamoramos de uno de ellos y lo compramos.

¿A día de hoy adoptarías?

Sí, lo tengo clarísimo. Me ha cambiado mucho la visión de los perros. Para empezar le doy vueltas a que los perros no te han pedido que los tengas. La palabra dueño no me gusta. Que coman cuando yo quiero, que salgan a la calle cuando yo quiero, me parece terrible. Tal vez tener perros en una zona abierta, como de jardín donde puedan correr y estar a sus anchas y que elijan cuándo comen, cuando hacen casa…el momento de animal doméstico cada vez me gusta menos.

Con tantas causas sociales por las que luchar algunos dirán que priorizas a los animales por encima de las personas.

¿Los animales son tan importantes como las personas? A mí ahora me está dando mucho agobio por los bebés. Como ahora tengo uno pienso mucho en esos niños enfermos y necesitados. Cada uno vive un momento y se va sensibilizando con unas causas. Los niños estarían en primer lugar. A veces cuidar a los animales ayuda a cuidar a las personas. Ser bueno con los animales te hace sentirte bien y la terapia que te dan animales que están abandonados y que sí que necesitan dueños eso te ayuda psicológicamente.