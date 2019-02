Así insistió Pablo Motos a Bustamante para hablar de Paula Echevarría (aunque no quisiera)

David Bustamante visito´ayer 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco: "Héroes en tiempo de guerra'", que sale a la venta el 8 de febrero.

Pero tras hablar de su nuevo proyecto, Pablo Motos insitió en sacar el tema de su separación de Paula Echevarría aunque el artista quiso esquivarlo.

Bustamante: "Ahora estoy tranquilo y no quiero sacar la estaca"

Motos, comentó con Bustamante que el nuevo disco suponía su regreso al panorama musical tras un periodo de descanso en su carrera artística, y unos años en los que había vivido una "persecución", aseguró refiriéndose a los medios que le acosaron tras su separación.

El cantante lo confirmó pero, viendo hacia dónde se dirigía la pregunta, intentó esquivarla: "Ahora estoy muy tranquilo así que no quiero sacar la estaca".

Aún así, el presentador insistió: "Ya pero yo que te conozco y conozco a Paula, parecía que todo servía para echar gasolina", dijo sobre ellos. Y Bustamante respondió resignado: "Es inevitable que me preguntéis por estas cosas pero es que no ha pasado nada. Nuestra relación es increiblememnte buena somos familia y lo vamos a ser siempre porque tenemos una hija. Cuando las cosas no funcionan es mejor echarte a un lado. Fuimos dos personas a las que se les acabó el amor después de 14 años y que ahora somos buenos amigos y somos papás de una niña, que es lo más importante".

Tras sus palabras Motos continuó explicando que cuando fue Paula al programa le mandó saludos de su parte, por lo que entendió que las cosas entre ellos iban bien. A lo que el artista ya sí que zanjó el tema: "Claro, es que nos llevamos bien. De todas formas se lo preguntas a ella cuando venga, preguntame a mí otra cosa".