Los 5 bulos más famosos de la TV (y el que resultó medio verdad)

Se han cumplido 20 años de la mayor leyenda urbana televisiva de nuestro país: la de Ricky Martin y la mermelada en "Sopresa, sorpresa".

Aquello ocurrió cuando aún Internet ni estaba en todas las casas y Concha Velasco - la presentadora de aquellos entonces- tuvo que salir al paso:

Pero este no ha sido el único bulo que aún retumba en nuestra memoria, los ha habido que hasta se han extendido dentro y fuera de nuestras fronteras y en MorningBox de LOS40 Classic los hemos repasado:

A Ana Obregón le explotó un pecho en pleno vuelo

Esta mentira es un clásico de varios países Estados Unidos, Colombia e Italia. Los norteamericanos aseguran que le ocurrió a Brigitte Nielsen, como en España le tocó pagar el pato a Ana Obregón. Y así lo zanjaba ella en Land Rober:

Las mil muertes de Jordi Hurtado y su resurrección

Las redes han matado en numerosas ocasiones al presentador pero no solo eso, sino que hasta hay quien asegura que los programas de 'Saber y ganar' están grabados desde hace años y que en realidad se repiten en bucle pero nadie se da cuenta.

Bart Simpson muere en un capítulo de 'Los Simpson'

Hay quien dice que existe un episodio de 'Los Simpson' que nunca ha sido emitido porque muestra la muerte de Bart. Según se comenta, el creador lo mató pero después se arrepintió aunque corren por las redes imágenes de ese supuesto episodio con su entierro y la familia llorando.

Algo que ha sido desmendito por el creador que asegura que es un montaje de los fans.

El amigo de 'Aquellos Maravillosos años' es Marilyn Manson

Este es un bulo universal que corrió porque alguien señaló el parecido razonable entre el cantante y el actor. Pero la realidad es que Manson nunca interpretó a Paul Pfeiffer, el empollón y mejor amigo del protagonista de la serie. El nombre del intérprete es Josh Saviano, y hoy en día es abogado.

Luke Perry no cobró por 'Sensación de Vivir'

Este es el bulo medio cierto. La historia es que Aaron Spelling - el famoso productor de la serie- quería a Perry para interpretar a Dylan, pero los jefes de FOX no estaban convencidos y no quisieron contratarlo. Por lo que las dos primeras temporadas Luke Perry no cobró por parte de la productora pero sí lo hizo del bolsillo de Spelling hasta que en la tercera ya se convirtió en uno de los grandes reclamos de la ficción y Fox empezó a pagarle.