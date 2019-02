Hablamos de amor con C. Tangana: “Con este estilo de vida es difícil mantener una relación estable”

Sus canciones, normalmente, giran en torno al lujo, las fiestas, los coches de alta gama, el dinero, el sexo y el amor. Nadie mejor que C. Tangana, precisamente, para hablar de todo esto. El 14 de febrero is coming y en LOS40 celebramos este San Valentín desnudando al artista como pocas veces lo había hecho.

¿Cómo se enfrenta C. Tangana a una mujer en una perspectiva amorosa? Suponemos que el ascenso a la fama ha cambiado, en cierta forma, la forma en la que conoce nueva gente y, sobre todo, cómo empieza una relación.

"Con este estilo de vida es difícil mantener una relación estable. Normalmente funciona mejor con personas que conocías antes o que no has conocido directamente por tu trabajo. Además, cada relación es un mundo, nunca sabes lo que te va a pasar".

De sobra son conocidas algunas de sus relaciones pasadas, unas más mediáticas que otras... ¿Es el cantante un ex novio rencoroso o se alegra del éxito de las mujeres con las que compartió su vida?

"Por todas las chicas con las que he estado he sentido algún tipo de admiración y eso es algo que se ha mantenido con el paso del tiempo. Además nadie me ha hecho nada tan grave como para sentir rencor. Las quiero a todas".

Mala Mujer, Un Veneno, Pa' llamar tu atención... Son muchos los temas que Pucho ha compuesto al amor, ¿en qué se inspira?

"En las cosas que me han pasado en la vida o las que he visto o vivido de cerca".

Además, a la pregunta sobre si el amor está en sus prioridades de vida, C. Tangana no lo duda: "sí, yo tengo que estar enamorado todo el rato. Si no pierdo la ilusión".

Es muy aburrido no estar enamorado

Cuando se trata de elegir, el artista tampoco se muestra dubitativo. Si tuvieses que elegir entre el éxito, el dinero o el amor, Pucho lo tiene claro: "amor y sexo de calidad por encima de todo".

Sin embargo, en las redes sociales y en sus videoclips hace alusión constantemente a la vida lujosa y a las grandes marcas. En este sentido, C. Tangana se define como "un poco frívolo".

"Me siento muy atraído por la cultura capitalista. Es algo completamente pasajero que no me ha acompañado siempre y que probablemente desaparecerá con los años".

A pesar de todo, el artista no siempre está en un mundo lleno de dinero, coches de lujo, hoteles de cinco estrellas y copas de champán.

"Escucha las canciones de Dellafuente o escucha las mías, verás que no estamos hablando siempre de estos temas. Lo que pasa es que cuando nunca has tenido acceso a todo eso y de repente lo conoces, lo celebras, haces canciones, bailas, te vistes con ropa extravagante, cosas así".