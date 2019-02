Estrenamos en primicia el adelanto de ‘París’, la nueva colab de C. Tangana y Dellafuente

C. Tangana y Dellafuente estrenan una nueva colaboración tras el rotundo éxito que tuvieron con Guerrera. Dispuestos a lanzar flechas directas a los corazones de todos sus seguidores, ambos artistas apuestan por París, un tema muy romántico con el que prometen poner patas arriba este 14 de febrero. Además, lo quieren hacer enviando postales a la persona a la que amas e incluso sorteando un viaje a la capital francesa.

Nada mejor que un día como San Valentín y repetir fórmula musical como dueto. ¿Qué se aportan el uno al otro como dueto? Dellafuente no lo duda y dice que "Pucho sabe lo que quiere, se enfoca rápido con el objetivo". C. Tangana, por su parte, asegura que "prefiero París a Guerrera, son dos temas muy diferentes. Normalmente me siento identificado con las letras de Della".

En este caso, París es toda una declaración de intenciones amorosas a una mujer que está cansada de su pareja. ¿Por qué esta ciudad y no otra? ¿Qué tiene París que no tiene otra ciudad para invitar a una mujer?

"Si le dices a cualquier persona las palabras ciudad y amor, directamente le va a venir a la mente París, no podía ser otra", dice Dellafuente. A esto, C. Tangana suma que "nunca había estado en París. Hice esta canción confiando que en que Sony se invitara al vídeo y así poder disfrutar de la ciudad del amor".

En el videoclip vemos varias imágenes a las que ambos artistas nos tienen acostumbrados: lujo, coches de alta gama, desayunos en la cama… ¿Es el tema un reflejo de como conquistar a una mujer o simplemente se reduce a una creación artística?

"No creo que ninguna mujer sea tan tonta de entregarse a alguien por cosas como esa, todos lo sabemos", comenta Dellafuente.

La misma canción tiene sus toques de ironía respecto a los típicos clichés

Unas palabras que apoya C. Tangana y a las que añade que "no hay una única forma de conquistar a hombres y mujeres. París, Milán, Bahamas...hay lugares en el mundo donde apetece enamorarse".

Dellafuente y C. Tangana / Sony Music

París, un tema pop con tintes urbanos

Tanto el uno como el otro nos tienen acostumbrados a sacar single, casi, cada quince días. ¿Cómo lo hacen? ¿De dónde viene tal cantidad de inspiración? En el caso de París, ¿cómo surgió la canción?

"Surgió en el estudio cuando Pucho vino a Granada a grabar Guerrera, en Septiembre de 2017, desde ese día lleva grabada", a lo que C. Tangana responde: "sí, fueron unos días muy productivos".

En el tema, además, los dos lanzan un órdago a cualquier otro hombre que quiera conquistar a esa mujer de la que hablan. ¿No tienen tienen competidores? Entre risas, C. Tangana dice: "hago lo que puedo con lo que dios me ha dado".

¿Es París un tema diferente al resto de canciones que han lanzado últimamente? ¿Qué tiene de especial?

Dellafuente: "es un tema pop que aun teniendo relación con el mundo urbano le puede gustar a cualquiera, igual que Guerrera, creo que muy pocos temas existen a día de hoy en España así".

C. Tangana: "sí, creo que tiene un vibe R&B que hacía tiempo que no sacaba".

Por último, toca hablar del mensaje: en París dirigen la letra directamente a una chica a la que invitan a vivir una historia de amor y lujo sin complicaciones. Actualmente, ¿todas sus relaciones amorosas están directamente relacionadas con el lujo y el dinero?

"Jaja, claro que no", asegura C.Tangana. "El mensaje de la canción es lo que le encantaría decir a cualquiera, es como un sueño o un objetivo que todos hemos tenido alguna vez, poder darle una vida mejor a la persona de la que estás enamorado, da igual cómo", finaliza Dellafuente.