Yesterday: ¿Y si despertaras en un mundo que no conoce a The Beatles?

Yellow Submarine, Let it Be, Here Comes the Sun o Yesterday son parte de la cultura universal. Canciones de The Beatles con las que hemos crecido, cantado, bailado y que parece que siempre han estado ahí. ¿Verdad? ¿Y si no estuvieran? ¿Y si fueras el único en el mundo que las recuerda? Pues esa es la premisa que vertebra Yesterday, la próxima película de Danny Boyle.

El director de Slumdog Millionaire o Trainspotting se embarca ahora en la tarea de inventar un mundo en el que el grupo de música más grande la Historia solo es un recuerdo para un hombre que tras un accidente de tráfico se despierta en un planeta que nunca oyó hablar de los de Liverpool.

El británico se une al guionista Richard Curtis (Notting Hill) para crear una comedia genuinamente birtish – o eso adivinamos por las primeras imágenes que hemos podido ver en su tráiler – en la que cuenta con nombres como el de Lily James, Himesh Patel o Kate McKinnon.

/ Universal Pictures

La historia gira en torno a Jack – el elegido – un músico de medio pelo que tras el apagón que precede a su accidente decide aprovecharse de ser el único que recuerda las tonadillas de The Beatles para triunfar en el mundo.

La película cuenta con apariciones de James Corden, Ana de Armas, Ed Sheeran y también con un despliegue brutal que recrea las escenas del grupo musical - como el concierto en la azotea o las carreras por el aeropuerto - que todos tenemos alojadas en la memoria.

Yesterday llegará el próximo 14 de junio a los cines.