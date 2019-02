Elsa se suelta la trenza en el primer tráiler de ‘Frozen 2’

¿Quién les iba a decir hace veinte años a Disney que la historia de dos princesas que no necesitan ser rescatadas por un príncipe iba a ser el mayor éxito de la compañía en el siglo XXI? Desde el estreno de Frozen en 2013, la película se ha convertido en la favorita de muchas niñas y niños. ¡Y no nos extraña! ¿Quién no ha cantado Let It Go dándolo todo?

Por supuesto, teniendo en cuenta tal éxito, Disney anunció que Frozen tendría una segunda parte y ahora, por fin, podemos ver el teaser. ¡Y es una pasada!

En tan solo un minuto y medio, vemos algunas de las imágenes de la segunda parte de esta esperadísima película. Y sí, nos ha dejado con la boca abierta. De hecho, el principio del teaser, donde vemos a Elsa soltándose la trenza y entrenando sus poderes con las olas del mar, parece más un adelanto de la próxima película de Marvel que de Disney.

La segunda parte de este pequeño tráiler, sigue apostando por una estética épica, donde vemos a los protagonistas de Frozen llegar a un lugar lleno de hojas naranjas caídas (¿un mundo otoñal?). Detrás de la dirección vuelven a repetir Chris Buck y Jennifer Lee.

Parece que Disney volverá apostar por una historia donde las princesas saben valerse por sí mismas. De hecho, en el final del tráiler, vemos como Anna coge la espada de Kristoff y ataca en dirección a los espectadores. Sí, ahora son ellas las que mandan. ¡Ya era hora!

Habrá que esperar hasta el 29 de noviembre para poder ver el resultado completo de la cinta. De lo que estamos seguros es de que Frozen 2 será un nuevo éxito de Disney.