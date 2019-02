Sam Smith: “Decidí recuperar mi cuerpo y luchar contra esa mierda”

Estamos en la era de la auto aceptación y del body positive. Debemos aceptar nuestro cuerpo como es y no dejarnos traumatizar si no cumple los cánones establecidos por una sociedad que cada vez rechaza más la perfección como se entendía hasta ahora.

Sam Smith es uno de los artistas que ha tenido que sufrir por no cumplir esas expectativas que se exigen en ocasiones pero parece que ha optado por cambiar de actitud.

“En el pasado, si alguna vez he hecho una sesión de fotos ha sido con una camiseta puesta, me he muerto de hambre durante semanas”, explicaba junto a una foto que demuestra que eso forma parte del pasado.

“Ayer decidí luchar contra esa mierda. Decidí recuperar mi cuerpo y dejar de intentar cambiar esta barriga y estas caderas y estas curvas que mi mamá y mi papá hicieron y amaron incondicionalmente”, explicó en redes sobre su última sesión de fotos.

“Algunos pueden tomar esto como un gesto de narcisista y presumido, pero si supieras cuánto valor tuve que tener para hacer esto y el trauma que tuve con mi cuerpo cuando era niño, no pensarías esas cosas”, aclaró sobre los motivos que le han llevado a exponer su cuerpo así.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sam Smith (@samsmith) el 12 Feb, 2019 a las 10:15 PST

Sí, le ha echado valor y ha demostrado que no pasa nada pero no lo ha hecho solo. “Gracias por ayudarme a celebrar mi cuerpo COMO ES Ryan Pfluger. Nunca me he sentido más seguro que contigo. Siempre estaré en guerra con este espejo sangriento, pero esta sesión y este día han sido un paso en la jodida dirección”, agradecía al fotógrafo que le ha ayudado a mostrarse sin tapujos.

“Mi tesis fue sobre cómo la fotografía es terapia. Me siento muy afortunado de haber conocido a las personas que tengo en mi carrera y aún más afortunado de crear conexiones significativas después de trabajar con esas personas. Sam Smith, gracias por confiar en mí para hacer estas fotografías que te permiten ser el dueño de tu cuerpo y mente. Honestamente, desearía que todos se rindieran a esta experiencia como tú lo hiciste”, explicó el fotógrafo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ryan pfluger (@ryanpfluger) el 12 Feb, 2019 a las 6:54 PST

“Ver el aprecio por el body positive y la salud mental de hoy ha sido... una lección de humildad, por decir lo menos. Gracias de nuevo Sam, por tu generosidad, vulnerabilidad y amistad”, concluía Pfluger.

Los tiempos están cambiando y, afortunadamente, cada vez son más comunes gestos como este que ayudan a que cada cual se acepte como es sin ningún tipo de complejo.