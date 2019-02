Halsey se tatúa la cara de un conocido cantante (y no imaginas cuál)

Era tan solo una niña cuando Halsey fue por primera vez a un estudio de tatuajes para hacerse el primero. Estaba acostumbrada a ver los de su madre y ella quería algo similar. Después de dar mucho la lata fue precisamente su madre la que eligió el lugar para estrenarse en la pintura corporal: el pie. Es uno de los lugares más dolorosos para tatuarse y pensaba que así se le quitaría la obsesión por convertir su cuerpo en un lienzo.

En aquella primera vez se tatuaron ambas un ancla con las iniciales de la otra. Y lejos de sentir un dolor capaz de quitarle las ganas, Halsey se entusiasmó y ahora ya acumula más de una treintena de tatuajes por todo su cuerpo.

El último nos ha llamado poderosamente la atención. Primero por el tamaño, no es precisamente pequeño y luego, por lo que representa. Se trata de un boceto de la cara de un músico que, a priori, no habíamos relacionado con ella: Marilyn Manson.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de halsey (@iamhalsey) el 13 Feb, 2019 a las 12:15 PST

Se lo ha hecho en el costado derecho enteramente en negro. “Completamente obsesionada”, escribía en sus redes sociales. Y es que, aunque su música tenga poco que ver, parece que es admiradora de este hombre tan peculiar no exento de extravagancias y que no, no es el chico de Aquellos maravillosos años.

No es la primera vez que demuestra su admiración por este músico. El pasado septiembre, cuando se encontraba de gira, hizo parada en Londres donde salió al escenario con una camisa de Vetements con la foto de Marilyn Manson.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Outfits by Halsey (@outfitsbyhalsey) el 7 Oct, 2018 a las 11:44 PDT

El tatuaje se lo ha hecho Celia Dunne en Adelaida, Australia. Parece ser que la cantante se encuentra allí acompañando a su supuesto nuevo novio, Yungblud que se encuentra de gira por aquel país. Desde que rompiera por segunda vez con G-Eazy parece que ha vuelto a rehacer su vida junto a este otro cantante aunque no haya querido confirmarlo de manera oficial.

No sabemos qué habrá opinado de este nuevo tatuaje ni si comparte gustos musicales con su chica, pero lo cierto es que a partir de ahora tendrá que acostumbrarse a ver la cara de Manson cada vez que esté con su chica porque no es que pase desapercibida en su cuerpo.

Por cierto, que Halsey ha anunciado una sorpresa para todos los que se encuentren en Sidney el día de San Valentín a los que ha convocado para un encuentro sin dar más explicaciones. Lástima que nos pille un poco lejos.