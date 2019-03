El consejo de Massiel a Miki sobre Eurovisión: “No hay truco”

El próximo 18 de mayo, Miki se subirá al gran escenario de Eurovisión para representar a España con el tema La venda. Pero antes, al exconcursante de Operación triunfo 2018 le toca dar a conocer la canción y que todos y todas nos contagiemos de ese espíritu festivo.

En LOS40 le hemos robado unos minutos de su tiempo para hablar del importante momento profesional que está atravesando y, lógicamente, de todo lo relacionado con su candidatura para el festival.

Por un lado, el cantante catalán tiene plena fe en La venda, tema compuesto por el líder de La Pegatina: "Vamos con una canción divertida, bailable y que en Europa funciona", y asegura que aunque está al tanto de cómo van las encuestas y las casas de apuestas no se va a dejar influenciar en absoluto. "Me he metido en algún blog para ver qué tal íbamos y en todas partes he visto que estamos de los primeros. En otros rankings estamos como siempre, pero eso no me va a influir. No tiene que ser preceden para nada", explica.

¿Cree Miki que hay posibilidades de ganar Eurovisión este año? ¿Qué tipo de puesta en escena considera que casa bien con la canción? ¿Y para el videoclip? ¿Ha podido hablar ya con Amaia? Si quieres conocer las respuestas a estas y otras preguntas…¡dale al play!